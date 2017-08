Enighet: Over fem millioner dieselbiler må på verksted

Konsekvensene har vært mange etter det ble kjent at Volkswagen har jukset med utslippstallene på flere millioner biler, høsten 2015.

Men det er ikke bare Volkswagen som har fått smake på ringvirkningene av den såkalte Dieselgate-avsløringen.

De siste årene har dieselmotoren møtt massiv motstand. Her hjemme har andelen nybiler solgt med dieselmotor sunket markant. I tillegg vurderer flere storbyer å innføre dieselforbud.

5,3 millioner biler inn til verksted

I den forbindelse har det nylig blitt avholdt et krisemøte om dieselmotorens fremtid i Tyskland, nærmere bestemt i Berlin.

Det har gått et par år siden det ble kjent at VW har tuklet med utslippstallene på 11 millioner dieselbiler.

Til stede var blant annet representanter fra Mercedes, BMW og VW i samtaler med Tysklands minister for samferdsel, Alexander Dobrindt, og miljøvernminister Barbara Hendricks.

Sammen har bilprodusentene blitt enig om å kutte NOx-utslippene med 25-30 prosent.

Det skal gjøres ved å sende 5,3 millioner biler på verksted. Bilene som tilbakekalles skal få oppdatert programvare – hovedsakelig gjelder det modeller med Euro5-motorer. Det vil si biler som er produsert etter 2009.

– Miljøbevegelsen må snart forstå hva som utgjør volumet.

Vil unngå forbud

Blant de 5,3 millioner bilene, utgjør 2,5 millioner av dem modeller fra VW.

Målet med vedtaket er på mange måter å «redde» dieselmotoren, ved å unngå dieselforbud i de store tyske byene.

I tillegg til den kommende software-oppdateringen, har bilindustrien generelt sett, brukt store ressurser på å utvikle nye og mer effektive dieselmotorer de siste årene.

Vår bilekspert, Benny Christensen, har tidligere uttalt at tiltaket tyske bilprodusenter og myndigheter nå har blitt enig om, høres fornuftig ut:

– Det kan være en fornuftig måte å hindre at dieselbiler som tross alt er ganske nye og har lave utslipp, skal bli "ubrukelige" i byene. Jeg har etterlyst litt mer kreativitet rundt hvordan en skal løse problemet med dårlig luftkvalitet. Et dieselforbud vil gjøre hverdagen svært vanskelig for mange, og vil også være kostbart å gjennomføre.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.

