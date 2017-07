En liten smell kan koste store penger

Hver dag skjer det en rekke små uhell og ulykker ute i trafikken. Noen ganger er skadene knapt synlige, likevel kan de koste flere titusener å utbedre.

Det er nok at noen kommer borti bilen din på parkeringsplassen. Skjer dette ”feil sted” på bilen, blir det dyrt.

En ting er at timeprisene hos bilverkstedene har økt kraftig de siste årene. En enda viktigere faktor er det at bilene har blitt mer avanserte. De har fått mye mer utstyr og ”duppeditter”, ting det koster mye å reparere.

Datamaskiner på hjul

– Da jeg startet som bilmekaniker på 80-tallet, var det en annen verden enn i dag. Vi reparerte mye mer, i dag handler det i større og større grad om å bare bytte deler. Dessuten var alt mer ukomplisert. Du kom langt med et godt verktøysett. Nå er alt mye mer spesialisert, og dermed også komplisert, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han har mange år bak seg i bilbransjen og har fulgt utviklingen på tett hold.

– I dag er jo bilene våre nærmeste datamaskiner på hjul, med veldig mye fancy utstyr, både på luksus-og sikkerhetsfronten. De er super-avanserte og mange får seg nok en overraskelse når noe går i stykker – og de får høre hva det koster å fikse det, sier Benny.

Derfor er det så dyrt å ha enkelte biler på verksted

32.000 kroner for en frontlykt

Dette kan også forsikringsbransjen underskrive på. Statistikken over skader viser at kostnadene i mange tilfeller har eksplodert de siste årene.

En typisk hendelse: Mindre skade i fronten av bilen, enten man har kjørt inn i en hindring, eller en annen bil. Det skal ikke mye til før det blir skader på lykter, støtfanger eller grill – eller alle disse tingene samtidig.

– Før var en frontlykt stort sett et skall med en pære som reflekterte lys fremover. En skadet frontlykt kunne koste ganske mye da også, men i dag er det lykter som svinger og tilpasser seg kjøringen, xenonpærer, LED-lys osv. Vi hadde nettopp et eksempel på en frontlykt fra et tysk bilmerke, en famiiebil fra 2013, som måtte skifte lykt. Pris for én frontlykt: 32.000 kroner. Pluss moms, pluss montering. Da blir det dyrt, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige.

Ja, det kan faktisk koste 5.000 kroner å bytte en lyspære

Radar og kamera

Hvis grillen også blir skadet, ruller tusenlappene enda fortere. Den samme utviklingen har skjedd her. Grillen er ikke lenger bare en ganske enkel konstruksjon av plast eller metall.

– Nei, i en grill kan det også være montert elektronisk utstyr som kan være svært kostbart å reparere eller skifte ut. Et eksempel er et kjent bilmerke som har et emblem i grillen. Normalt koster dette 508 kroner, pluss moms. I noen utgaver er det montert en radar som blant annet skal bidra til å hindre kollisjoner. Denne må lese signalene gjennom emblemet og da koster emblemet 4.715 kroner, pluss moms. Radaren i bakkant og arbeidspenger kommer i tillegg, forteller Voll.

Han legger til:

– Et annet bilmerke har to kostbare innretninger i grillen. Night Vision-kamera i grillen koster 23.000 kroner, pluss moms. Sensorer for avansert cruisecontroll som skal bremse ned bilen ved hindringer i front koster også flesk. Nærmere bestemt 17.000 kroner, pluss moms. I tillegg kan kommer det utgifter til montering og kalibrering, forteller Voll.

Fronten på en ny bil består av en rekke avanserte komponenter. Det skal ikke store smellen til før noe blir ødelagt her

For kostbart å reparere

Disse kostnadene er det til syvende og sist du og jeg som bileiere som må betale. Et annet og interessant aspekt ved dette er hva som skjer med disse bilene når de begynner å bli godt brukte, og den generelle verdien har falt en god del.

– Svaret på det er etter all sannsynlighet at mange biler vil bli kondemnert tidligere enn i dag. Det blir rett og slett for kostbart å reparere dem, i forhold til hva de er verdt. Dermed kommer vi nok til å se at biler som er mekanisk i orden og heller ikke har mye rust, blir sendt til hugging. Man kan like det eller ikke, men det er nok en naturlig konsekvens av utviklingen, sier Broom-Benny.

