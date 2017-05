Elvis' privatfly solgt på auksjon

Et jetfly som har tilhørt Elvis Presley er solgt på auksjon. Prisen de fikk var langt under forventet.

På forhånd var det forventet at musikerlegenden Elvis' sist eide privatfly skulle gå for mellom 2 og 3,5 millioner dollar (16,8-29,4 millioner kroner etter dagens kurs).

Se bildene fra innsiden av flyet:

Med auksjonshuset dro inn «kun» 430.000 dollar, tilsvarende 3,6 millioner kroner.

Flyet, som nå kan kalles et oppussingsobjektet, har stått på bakken i 35 år.

Auksjonshuset GWS Auctions sto for salget i California, men flyet står på en flystripe i New Mexico og kan ikke flytte seg for egen motor. Det mangler faktisk motor, og cockpiten må restaureres.

Det er ikke kjent hvem som kjøpte det røde Lockheed Jetstar-flyet fra 1962. Ifølge auksjonshuset var det kongen av rock 'n' roll som selv designet interiøret som er utført med treverk i gulltoner og setetrekk og tepper i rød plysj. Elivs eide flyet sammen med faren Vernon Presley.

De siste 35 årene har flyet vært i privat eie og har stått på en flystripe i Roswell. En tidligere eier, Roy McKay, hevder på sin side at det ikke var Elvis, men ham selv, som sto for utformingen av interiøret på flyet. Han sier flyet var holdt i to gråtoner da han kjøpte det, og at det «så litt ut som en kiste». Luftfartsmyndighetene har ingen registrering av at det er gjort innvendige endringer på flyet.

16. august i år er det 40 år siden Elvis Presley døde, 42 år gammel. (©NTB)





