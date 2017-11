Elon Musk fikk twittermelding, nå oppdaterer Tesla hele bilflåten

Tesla endrer og oppdaterer jevnlig programvaren som kontrollerer selskapets elbiler. Justeringene kan være alt fra sikkerhetsoppdateringer under panseret til nye funksjoner i bilen.

Oppdateringene understreker at elbilene er like mye datamaskin som bil, og har vært en del av selskapets strategi siden bilene ble lansert. Ingen nyheter her, med andre ord.

Den siste oppdateringen, 2017.44, skiller seg likevel litt ut. Ikke bare er den først og fremst forbrukerorientert, den illustrerer at kundene kan ha stor påvirkning på utviklingen av bilene.

Oppdateringen legger til to funksjoner som både sjåfører og passasjerer vil legge merke til. Den ene er et direkte resultat av et ønske teslasjef Elon Musk fikk på Twitter i august 2017:

Det er med andre ord funksjonalitet som er vanlig i mange biler teslasjåfører først nå får:

Når bilen settes i "park", kan en velge at rattet automatisk heves og setet kjøres bakover slik at det skal være enklere å komme seg ut og inn av bilen samt unngå slitasje på rattet.

Funksjonaliteten aktiveres under Controls > Settings > Driver Profiles og så velge "Use Easy Entry".

Den andre funksjonen kommer først og fremst passasjerene tilgode.

Tidligere har bilprodusenten sluppet fri kreftene i en Tesla gjennom kjøremodusene "Insane" og "Ludicrous".

Nå kan sjåførene velge å gjøre det helt motsatte gjennom modusen "Chill".

Hovedmålet med "Chill" er å dempe den kraftige akselerasjonen i elbilene. Særlig kan dette komme passasjerene tilgode. Slik beskriver Tesla oppdateringen:

You can now choose between two acceleration options in your vehicle: Chill and Standard. Chill makes acceleration more gradual – ideal for smoother driving and a gentler ride for your passengers.