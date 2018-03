Elon Musk: - Tesla eksisterer med nød og neppe

- Model 3 er en stressfaktor



I dag har Tesla en børsverdi på 55 milliarder dollar, godt over for eksempel Ford på rundt 43 milliarder dollar. Mye av verdien ligger i forventinger knyttet til «folkeelbilen» Tesla Model 3. Her har derimot produksjonen ikke gått etter planen.

I januar 2018 skulle 5000 Tesla Model 3 rulle ut av fabrikken hver uke, men selskapet sliter med å få opp dampen. Målet er derfor skjøvet til andre kvartal i 2018.

Publikum fikk ikke stille spørsmål rundt Model 3, men Musk var likevel innom temaet og forsikret at selskapet gjorde framskritt, men at Model 3 var et stressmoment i livet hans.

- Vi gjør gode framskritt, men det er enormt hardt arbeid. Det og kunstig intelligens er de to mest stressende tingene i livet mitt akkurat nå, skriver Automotive News.

Se hele seansen med Elon Musk på SXSW 2018 her: