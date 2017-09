Elbiler vil snart få en ny type batteri som er mye, mye bedre - og billigere

De to koreanske batteriprodusentene SK Innovation og LG har nå hver for seg bekreftet at de i løpet av forholdsvis kort tid vil starte produksjonen av et nytt type batteri som blir svært viktig for elbilrevolusjonen.

Blant kjennere kalles det NCM-811.

NCM står for Nikkel-Cobalt-Manganese, og beskriver blandingsforholdet av metaller i katoden.

Mye billigere



Dagens batterier har beskrivelsen 622, noe som betyr at det er 60 prosent nikkel, 20 prosent kobalt og 20 prosent mangan.

Med 811 halverer man bruken av kobalt, noe som er ekstremt viktig. Det er forholdsvis lite av grunnstoffet på kloden, og utvinnes i stor grad i Kongo - hvor det er dokumentert en god del barnearbeid og lite heldige arbeidsforhold.

Utover arbeidsforholdene, er stoffet også rundt fem ganger så dyrt som nikkel med en pris rundt 50.000 euro per tonn - om lag 4,7 millioner norske kroner.