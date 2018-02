Elbiler støyer like mye

Annen støy avgjør

At elmotoren går stille, er altså ikke nok til at støynivået i kupeen blir nevneverdig lavere. Men hvorfor er det slik?

– På utsiden av bilen er det støyen som lages av rullende dekk som er dominerende over 50 km/t. Inne i kupeen kan balansen mellom de ulike kildene bli noe forskjellig fra hva den er på utsiden, men støy fra dekk og veibane vil nok dominere fra omtrent samme hastighet som på utsiden, sier Peter Svensson, professor ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU og ekspert på romakustikk og elektroakustikk.

Folkehelseinstituttets kunnskapsbase for miljø og helse beskriver sammenhengen mellom støy fra to kilder samtidig på denne måten: Hvis forskjellen er mer enn 10 desibel, blir lydnivået i all hovedsak bestemt av den sterkeste kilden.

Desibel og det du hører I Folkehelseinstituttets kunnskapsbase for miljø og helse finnes eksempler på lydnivå og hørestyrke. 30 desibel er soverom nattetid, og hørestyrken er definert som stille. 50 desibel er som i «stille gater». 60 desibel er en normal samtale på 1 meters avstand, og 70 desibel er som i et cocktailselskap. Da er hørestyrken definert som støyende. 110 desibel beskrives som uholdbart. Smertegrensen går ved 130 desibel. På vår asfaltstripe er lydnivået i kupeen generelt litt over 60 dBA i 50 km/t. Ved 100 km/t er lydnivået i mange biler på pluss/minus 70 dBA.

Rumlende Tesla

Teslas to modeller, Model S og Model X, viser at elbiler kan ha mer kupéstøy enn biler med «vanlig» motor i samme pris- og størrelsesklasse.

For eksempel målte vi Model X P90D til 69,1 dBA i 100 km/t. For Audi Q7 e-tron viste støymåleren 65,6 dBA i samme hastighet (dette er en ladehybrid som kan gå kun ved hjelp av elmotoren, men under testen gikk dieselmotoren).

For ørene våre framstår Audien som spesielt stillegående, for alle støykilder er behagelig dempet. Model X har i overkant rumlende og ufiltrert hjulstøy, hvert fall til å koste langt over én million kroner.

Begge biler hadde piggfrie vinterdekk i noenlunde samme dimensjon.

LIKT: Støynivået i alle testbiler måles på den samme asfaltstripa.

Slik måler vi

Vi måler støy i kupeen ved 50, 80 og 100 km/t. Målingene blir gjennomført med en svært nøyaktig støymåler, og vi bruker den samme asfaltstripa når vi tester alle biler.

Denne stripa har en type asfalt som svarer til det litt grove veidekket vi finner på veldig mange norske veier.

Klimaanlegget er avslått.

Lydnivået måles i høyde med øret. Støymåleren måler et gjennomsnitt for støyen over et gitt tidsintervall, og enheten er desibel-A (dBA).

A-en betyr at desibelskalaen er vektet for å etterligne hørselen. Vi hører frekvensene i tale godt, mens vi hører lave basslyder og høye diskantlyder dårligere.

Støy i elbil og biler med forbrenningsmotor I klassen for kompaktbiler. Tilnærmet lik andel med sommer-/vinterdekk.

Kompakte elbiler Kompaktbiler med forbrenningsmotor 50 km/t

62,7 62,9 80 km/t

67 67 100 km/t

69,4 69,6

De virker stillere likevel…



Ok, så viser støymåleren at elbilene støyer like mye, men hørselssansen vår er ikke helt enig likevel.

Akustikkekspert Peter Svensson sier at forklaringen er enkel: Opplevelsen av en lyd ikke kan beskrives med et tall.

Lydstyrken er kanskje den viktigste faktoren, men den nest viktigste faktoren, spektrum, følger tett på.

– Spektrum betyr hvor en lyd er fordelt over frekvens. Det er store forskjeller mellom støyen fra en forbrenningsmotor (mye lavfrekvent støy) og fra en elmotor (mer stillegående i utgangspunkt, og lite lavfrekvent støy), forklarer Svensson.

Han bruker ventilasjonsstøy i et kontorbygg som eksempel. Når ventilasjonssystemet slås av klokka 16, opplever de som er på jobb at den lavfrekvente støyen forsvinner.

– Det oppleves som en stor forbedring, men det gir ikke store utslag på det A-veide lydnivået, sier Svensson.

I tillegg skjer langt ifra all kjøring i 50 km/t eller mer, som er hastighetene vi har målt støyen i. Det er under 50 km/t vi hører mest av lyden fra en forbrenningsmotor.

Forbrenningsmotorer har dessuten mye høyere «støytopper» ved akselerasjon.