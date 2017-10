Eksperter spår vanvittig elbil-vekst, men advarer samtidig mot konsekvensene

Verdens største finansinstitusjon, nederlandske ING, har i en 20 sider lang rapport gått elbilmarkedet nøye etter i sømmene.

Spesielt har de sett på kostnadsutviklingen og hvordan overgangen fra forbrenningsmotorer til elbiler vil påvirke den europeiske bilindustrien.

Deres konklusjon er klokkeklar:

Elbiler har kommet for å bli, og utviklingen går fortere enn mange har sett for seg.

Det er ikke gode nyheter for bilbransjen. Mer om det litt senere.

Giganten tror at hele nybilmarkedet i Europa kommer til å være elektrisk innen 2035 - ti år etter at Norge har sagt at alle nye biler her i landet skal være elektriske.