Egentlig perfekt for Norge – men det er ett problem

Volvo er skikkelig i vinden om dagen. De selger biler over en lav sko – med andre generasjon av SUVen XC60 som lokomotivet akkurat nå.

Men det går også mye av familiebilen V90. For ikke lenge siden kom den også i en offroad-utgave: V90 Cross Country, eller V90 CC.

Det er på mange måter en krysning mellom den vanlige stasjonsvogna V90 og SUVen XC90: Fortsatt stasjonsvogn, men med litt ekstra bakkeklaring og offroad-styling.

Det er en oppskrift Volvo har lang og god erfaring med. Forgjengerne V70 Cross Country og XC70 har begge vært store suksesser – ikke minst i Norge.

Spørsmålet er om V90 CC kan følge opp både suksessen til forgjengeren og ikke minst til de andre nye Volvo-modellene.

Bli med på test og se hva vi fant ut:

Solgt for nesten én milliard – før lanseringen

Volvo V90 er en stor og litt høyreist bil. Det er du heller aldri i tvil om når du kjører den ...

Hvordan er den å kjøre?

V90 er en stor og komfortabel bil. CC-utgaven er en del høyere enn standardmodellen, og har bakkeklaring på hele 21 cm. Det merkes at tyngdepunktet er endret. Du bytter bort litt av de dynamiske egenskapene, til fordel for bedre framkommelighet.

Men likevel er den betydelig mer sportslig å kjøre enn XC90. V90 CC er således et ypperlig alternativ for deg som ikke vil ha en SUV, men likevel ønsker tilstrekkelig bakkeklaring til den dårlige veien opp til hytta.

Du sitter godt og store vindusflater gir fri sikt i alle retninger.

Ute på veien merker vi oss at lyddempingen er imponerende god. Det er som å sitte litt i sin egen verden, og koble seg bort fra mas og bråk utenfor. Sånt er viktig i en bil som vil krige mot statusbiler fra Tyskland. Ikke minst på langturer er et lavt støynivå noe du raskt setter pris på.

Det er god plass i baksetet. Her kan to voksne fint sitte på langtur.

Denne har mange kjøpt – helt usett

Hvordan er plassen?

Volvo har bygget mye av ryktet sitt på plass, komfort og sikkerhet. V90 CC er en stor bil, med sine 494 cm lengde og en bredde på 187 cm.

Bagasjerommet er ikke så stort som en del av konkurrentene. Men det holder likevel for de fleste ...

Men den har ikke det største bagasjerommet i klassen. Noe av forklaringen på det, er vinkelen på bakluka. Den lener seg kraftig framover, for å gi bilen et mer dynamisk utseende.

Ikke er bagasjerommet spesielt dypt, heller.

560 liter er imidlertid nok for de aller fleste.

Legger du ned ryggen på baksetene, øker volumet til 1.526 liter, og du får et nesten flatt gulv.

Av praktiske småting å merke seg, er det blant annet poseholder i bagasjerommet. Det må til!

I baksetet er det god plass til to voksne, og ikke noe problem hverken med beinplass eller takhøyde.

Setene er for øvrig blant de beste du får tak i. Slik vi etterhvert forventer av Volvo.

Vi dro på langtur med nye Volvo V90

Du trenger bare å kaste et blikk på disse setene, for å skjønne at de er gode å sitte i! Interiøret er ellers omtrent som plukket ut av en vanlig V90: Høy kvalitetsfølelse, ryddig og funksjonelt.

Finest utenpå eller inni?

Skal du forsvare litt høyere pris, må det være visuelle forskjeller også, og ikke bare ekstra bakkeklaring. Dette vet Volvo godt, og de har naturligvis ikke gjort seg bort med V90 CC.

Litt plast rundt hjulbuene, ny front og bakfanger – og vips så skjønner alle at du ikke kjører rundt i en "vanlig" V90.

Den ser litt ut som den går på stylter, fordi bakkeklaringen er såpass god. Men etterhvert som vi blir vant med utseendet, synes vi det kler bilen.

Forøvrig er jo designet svært vellykket alt i utgangspunktet, fra signaturlysene med Tors Hammer-tema, til tidligere nevnte C-stolpe helt bakerst.

Skal du være helt sikker på at naboene skjønner at du ikke har kjøpt deg en V90 – bør du velge en farge som framhever plastdetaljene. Hvit, for eksempel.

Interiøret er mer eller mindre identisk med en vanlig V90. Litt skuffende at en ikke drar på litt her. Men samtidig skal det sies at Volvo virkelig har fått dreisen på dette med interiør. Det er ingen tvil om at dette smaker solid av premium.

Vår modell har fått softeware-oppdatering, som gjør at menysystemet ser enda litt penere ut enn før. Blant annet med røde skilelinjer. Head up displayet i fronruta er forøvrig stilig og lett å lese.

Men fortsatt er touchskjerm betydelig mer tungvint enn menyhjul og hurtigtaster.

Vi liker best eksteriøret.

Se hva Volvo gjør med motorene sine nå

Med 254 hk fra en 2-liters bensinmotor, er V90 CC slett ingen sinke. Men forbruket er noe høyere enn vi hadde ventet.

Går den bra?

V90 CC er tilgjengelig med bensin- eller dieselmotor. Billigste modell er D5 med 190 hk dieselmotor, og en startpris på 621.000 kroner.

Vår testbil har betegnelsen T5 på bakluka. Det betyr bensinturbo på 2-liter, 254 hk og et dreiemoment på solide 350 Nm.

Hadde den kommet med T8-merket på bakluka, da ...

0-100 km/t tar 7,4 sekunder, som holder i massevis. Men hvis en ser på antall hestekrefter og størrelsen på bilen, er de tyske konkurrentene betydelig raskere med omtrent tilsvarende effekt. Noe av forklaringen på det, er nok at girkassen er noe tregere hos Volvo.

Forbruket er oppgitt til 0,74 l/mil, og er ikke så lavt som en kanskje skulle ønske. Og er dessuten vanskelig å gjenskape i virkeligheten. Vi endte på drøyt 0,8 l/mil.

BMW 530i xdrive, med 252 hk, klarer seg til sammenligning med 0,6 l/mil.

Her var det helt slutt for Volvo V70

...og hva er konklusjonen?

Volvo V90 Cross Country Motor: 2-liter turbo, bensin Effekt: 254 hk / 350 Nm 0-100 km/t: 7,4 sek. Toppfart: 230 km/t Forbruk: 0,74 l/mil Bagasjerom: 560/1526 liter Lengde x Bredde x Høyde: 493 x 189 x 154cm Pris: Fra 725.000 kroner Pris testbil: 941.537 kroner

Cross Country-utgaven av V90 har ett stort problem, som vil begrense salget betydelig: Den leveres ikke som ladbar hybrid. At det har mye å si, ser vi blant annet på XC90-, XC60- og V90-salget. Rundt 9 av 10 velger disse som ladbar hybrid.

Litt rart, også, at ikke CC-modellen kan bli fullkommen Norges-bil med T8-drivlinjen, siden det jo i praksis bare er en forhøyet V90.

For øvrig er det en ypperlig bil – og motoren på 254 hk er akkurat passe sterk til at du har litt ekstra å rutte med når det trengs.

Testbilen, riktignok med uvanlig mye utstyr, ender på nesten 1 million kroner. Til den prisen kan du få en XC90 med over 400 hk. Da er nok valget enkelt for mange ...

