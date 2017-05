DSI: Alt ble snudd på hodet, da Bernt Reitan Jenssen stilte spørsmålene ingen hadde tenkt på

For i kollektivselskapet Ruter fikk han jobben med å rydde opp i det som kanskje er den største prosjektskandalen i et offentlig selskap noen gang.

Først snudde han alt du kjente ved Posten på hodet. At ditt lokale postkontor forsvant, har han også bidratt til. Så valgte han å gå over til et skandaleselskap.

Det han ikke visste, var at ting skulle bli enda verre: Han ble overkjørt av regjeringen da han ønsket å gi bøter til reisende med gyldig billett. Mer om det senere.

Den raske biografien - Jeg er en leken fyr som er fryktelig nysgjerrig. Jeg brukte de første sparepengene mine på å kjøpe bøker om naturvitenskap. Da jeg skulle bestemme meg for hva jeg skulle gjøre etter videregående, gikk jeg først på friundervisningens EDB-kurs, der høydepunktet var å reise til Merkantildata og se på hullkortpunching. Det var nok til at jeg brukte de neste sparepengene til å kjøpe min første datamaskin. Da ble jeg interessert i hvordan datateknikk kan endre verden. Han begynte å programmere spill – blant annet Space Invaders. Krisen var stor da moren snublet i strømkabelen før det ferdige resultatet ble lagret på kassett – og han måtte begynne på nytt. Mye har skjedd med teknologien siden den gang. Det viktigste veiskillet kom etter videregående. Han klarte ikke å bestemme seg for om han skulle gå data- eller elektronikklinje på NTH. - Så var det en god venn som sa: «Du skal ikke ta økonomi mens du bestemmer deg?» Hintet var at man ikke burde gjøre hovedinteressen sin til yrke, for da blir du «fagnerd». - Så jeg tok økonomiutdannelse på BI. Da ble jeg en teknologisk interessert økonom. En av de store utfordringene vi har i samfunnet er så sterk teknologisk endring, men hvor mange teknologisk interesserte og kompetente toppledere er det vi har? Det holder ikke at man har lest seg opp, man må brenne for det. Da får man den ekstra interessen som gjør at du setter deg inn i det og synes det er gøy. Dette skulle bli hans bane. - Som et sammenfall av uheldige omstendigheter fant jeg veien inn i transportbransjen, for jeg fant ut at den billigste måten å lære seg å kjøre bil på, var å bli budbilsjåfør. I budbilselskapet steg han fort i gradene. Han ble daglig leder, før han ble headhuntet inn som toppsjef for transportgiganten TNTs norske avdeling.

Men la oss hoppe litt tilbake i tid:

Spørsmålene som snur ting på hodet

I 1997 tok han over Postens pakkevirksomhet.

- Det startet med at jeg spurte «Hvor mange pakker har vi?». Det var det ingen som visste!

- Da prøvde jeg å spørre «Hvordan går det?». Da var svaret at vi hadde en McKinnsy-rapport som viste at vi tapte enten 270 eller 450 millioner kroner i året – de var ikke sikre. Haha! Det måtte man gjøre noe med.

- En dag fikk jeg en regning på 32 millioner kroner - på vekter til postkontorene! Så jeg spurte «Hva skal vi med dem?». Svaret var at man skulle veie alle pakkene, noe kundene allerede hadde gjort.

- «Men er det en sammenheng mellom hva pakkene veier og våre kostnader?». Nei, det var det jo ikke! Bilene ble ikke for tunge, men de ble fulle. Det var volumet som var problemet.

- Så da måtte jeg spørre: «Vi samler inn informasjon to ganger, og bruker det til noe det ikke egner seg til for?».

Dette endte med en digitalisering uten sidestykke. Et 50-talls bedrifter i ekspressbransjen ble kjøpt opp, noe som til slutt endte med at selskapet Bring ble etablert - og en innførte noe som vi nå ser på som en selvfølge: Pakkesporing.

- Da ble det forhåndsbetalt emballasje med strekkoder som man kunne levere i en selvbetjent luke, fremfor å stå i lange køer for å få noen til å telle opp frimerkene og veie pakka. Det ble en omstrukturering av hele verdikjeden og dramatiske kostnadsreduksjoner i form av enklere prosesser.

- Da jeg kom til kollektivtrafikken, var det mye av det samme som måtte gjøres. Det er slitsomt å gjøre alt det du har gjort tidligere, bare litt billigere. Det kan være mye mer effektvit å se hva man kan gjøre annerledes og enklere.

Forhåndsbetalt emballasje på Norgespakke ble starten på slutten for køer på postkontoret - og dermed også selve postkontoret.

- Det var så mye penger at jeg ikke hadde samvittighet til å hive hele systemet

- Da er vi i 2007, hvor du arver den kanskje største prosjektskandalen i Norge noen gang.

- Det var dine ord, men det var ikke noe gnistrende utgangspunkt kan du si.

Flexus-systemet var et samarbeid mellom NSB, Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk. Det skulle gi de reisende ett felles billettsystem å forholde seg til i Oslo-regionen.

Flexus-prosjektet skulle gjøre reisehverdagen enklere, men har blitt ensbetydende med fiasko.

Underveis i prosessen ble det gjennomført en enorm omstrukturering av kollektivtransporten i Oslo. Ruter ble opprettet som et overordnet selskap som skulle administrere kollektivtrafikken, inkludert billettene.

- Tilstanden systemet var i, var helt håpløs. Det var ikke engang satt i produksjon. Jeg sto i en situasjon der vi kunne velge: Skulle jeg kaste hele systemet, og få kjeft én gang? Eller skulle jeg prøve å få det til å virke, og trolig få kjeft hver dag?

- Det var brukt så mye penger at jeg ikke hadde samvittighet til å hive hele systemet og starte på nytt – for andre gang.

Antall soner og billetter gjorde at man hadde rundt 26 milliarder kombinasjonsmuligheter. Det i seg selv er et krevende utgangspunkt for et IT-system. Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen

- Hva hadde gått galt?

- Litt populistisk sagt var det tre selskaper som hadde tatt med seg sine behov inn i et felles system. For eksempel gjorde antall soner og billetttyper at man hadde rundt 26 milliarder kombinasjonsmuligheter. Det i seg selv er et krevende utgangspunkt for et IT-system.

- Da startet vi med det man burde gjort først: Rydde opp. Vi lagde et nytt sonekart med dramatisk færre soner og ryddet opp i forretningsreglene. Men samtidig måtte vi prøvde å få systemene i bakgrunnen til å fungere.

Ville gi folk med gyldig billett bot



Hele tanken bak Flexus var at kundene skulle lese av billetten sin hver eneste gang en gikk om bord et transportmiddel. Slik skulle en få vite om det var NSB, Sporveien eller busselskapene som skulle få en bit av billettkaka.

Det var helt nødvendig at alle passasjerer gjorde dette hver gang de gikk på bussen, toget, T-banen eller trikken - selv om de hadde månedskort. Det ønsket ikke folk å gjøre, noe som ble et kjempeproblem.

Problemet var bare at folk ikke gadd å gjøre dette når de hadde månedsbillett. Billetten var gyldig i en måned uansett. Etter mye bråk med trussel om bøter hvis en ikke leste av kortet, slo samferdselsministeren fast at ingen skulle få gebyr for manglende avlesing om de hadde gyldig billett.

- Dermed forsvant hele forretningsmodellen for systemet vi hadde tatt over. Vi var avhengig av at reisende leste av disse kortene, men hvis man ikke hadde noen sanksjoner, kunne vi forutsette at de gjorde dette, sier Reitan Jenssen.

- Da hadde vi to muligheter - som begge var umulige: Gjerde inne hele kollektivsystemet slik at man ikke kom inn med mindre man åpnet opp med billetten. Det ville koste en formue. Eller man kunne fjerne periodebillettene – noe det ikke var noe politisk flertall for.

En hadde riktignok satt opp sperreporter på deler av T-banen, men disse kunne av brannhensyn trolig ikke sperres med mindre man hadde bemanning tilstede. Og resten av kollektivnettet kunne i praksis ikke gjerdes inne.