Dette tallet må du sjekke før du skifter dekk

1. november er det fritt fram for å legge om til piggdekk over hele landet. I de tre nordligste fylkene har det allerede vært tillatt å kjøre med piggdekk en stund.

De kommende ukene skal svært mange av oss skifte hjul. Før du setter på vinterdekkene er det et par ting du absolutt bør sjekke.

– Mønsterdybde er noe mange heldigvis er bevisst på. Regelen for vinterdekkene er at den skal være på minst tre millimeter. Men det er ikke bare mønsterdybde som er viktig. Mange glemmer å sjekke noe annet som har stor betydning for hvordan dekkene dine oppfører seg. Nemlig alderen, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

Les også: Mange venter alt for lenge med å legge om til sommerdekk

Har utløpsdato

Gummi er nemlig ferskvare. Etter hvert som gummien eldes og utsettes for sollys, blir den hardere. Resultatet er dårligere grep og lengre bremselengde.

En tommelfingerregel er at dekkene skal skiftes etter fire-fem sesonger.

– Det vil naturligvis være variabler rundt dette, men det er i alle fall en god pekepinn. Og om du ser at dekkene dine er eldre enn fra 2010, ville i alle fall jeg byttet. Uansett, sier Broom-Benny.

Les også: – Er det dumt å kjøpe billige sommerdekk?

Lett å sjekke

De fleste av oss vil sannsynligvis ha problemer med å huske når vi egentlig kjøpte vinterdekkene. Enda vanskeligere blir det hvis du har kjøpt bilen brukt.

Men heldigvis har dekkprodusentene et system for dette, som gjør det svært enkelt å finne ut hvor gamle dekkene dine er.

Produksjonsdatoen står nemlig stemplet inn i dekksiden, som en liten kode.

Dette er fire tall etter hverandre, og de er ofte plassert inne i en oval. Tallene står for produksjonsuke og -år. For eksempel: 2310. Da står de to første tallene for ukenummeret dekkene ble produsert, i dette tilfellet uke 23. De to siste tallene står så for årstallet dekket ble produsert, her 2010.

Les også: Dekkskift: Slik gjør eksperten det

Gått ut på dato

Dekk som er eldre enn fra 01.01. 2000 har en trekant i koden som illustrerer 1990-tallet.

Tallet som står sammen med trekanten viser hvilket år på 1990-tallet det er.

– Finner du noe sånt på dekkene dine, bør du naturligvis bytte dem ut så fort som overhodet mulig. Da har de forlengst gått ut på dato, sier Benny.

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



Denne skal sette en vanvittig fartsrekord – med norsk hjelp

Billig-SUVen overrasker eierne

Perfekt bil hvis du vil provosere miljøvern-naboen

Tommy Rustad har kjørt bil på TV i 15 år – slik fikk han drømmejobben