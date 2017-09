Dette skal løse et kostbart problem for mange norske bileiere

Elbilene har tatt av for fullt i Norge de siste årene. Eierne nyter godt av en rekke økonomiske og praktiske fordeler, i tillegg til at de kan spare mye på drivstoffkostnadene.

I utgangspunktet vil en elbil også gi lavere service- og reparasjonskostnader enn biler som går på bensin og diesel. Det er rett og slett færre ting som kan gå i stykker.

Mange elbileiere har blitt eksperter på å kjøre så energieffektivt som mulig – noe som betyr lite bruk av bremsene. Elbiler regenererer strøm når man slipper gassen og tråkker på bremsen, og da aktiveres først motorbremsen som produserer strøm. Bremsene på hjulene brukes kun ved hardere nedbremsinger. Dette gjør at det kan gå lang tid mellom hver gang bremsene faktisk brukes.

Må byttes før de er utslitte

I dag er bilenes bremseskiver laget av stål. Lite bruk og saltede vinterveier er en spesielt dårlig kombinasjon som ofte fører til at elbileiere må bruke mange tusen kroner på å bytte ut rustne bremseskiver, lenge før de er utslitte.

Rustne bremseskiver er imidlertid ikke bare et økonomisk problem – det er også en sikkerhetsutfordring.

Nå har Continental utviklet det de kaller New Wheel Concept.

Continental tenker nytt rundt bremsene, det er spesielt interessant i elbil-landet Norge.

Dette er en ny løsning for både felger og bremser i aluminium, spesielt myntet på elbiler. Broom har skrevet om dette tidligere også, nå bekrefter Continental offisielt at det kommer.

Motsatt av dagens løsning

– Sjåførene er avhengig av å kunne stole på at bremsene gir en konsistent bremseeffekt, og det er vanskelig når det er mye rust på bremseskivene. Det reduserer friksjonen mellom bremseskive og –kloss, og gjør dermed at det er vanskelig å vite hvor mye bremsekraft som er tilgjengelig, forklarer sjef for utvikling av bremser hos Continental, Paul Linhoff.

I tillegg til at aluminiumskonstruksjonen gjør at bremseskivene ikke ruster, har også bremsekalipperene blitt plassert på innsiden av skivene – motsatt av det som er vanlig på dagens biler. Dette gir bremseskivene et større areal, og øker på denne måten effekten.

