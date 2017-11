Dette må du vite før du kjøper nye dekk

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg skal ha nye dekk til min BMW xDrive – og her er starter problemene. BMW påstår nemlig at jeg må kjøpe stjernemerkede dekk for å ikke miste garantien. De sliter med at fordelergirkassen kan ryke (kjempedyr!) hvis jeg ikke gjør det. De sier at dette står i instruksjonsboken. Men det gjør det ikke. Der står det at de anbefaler å kjøre dekk med stjernemerke for å garantere for bilens kjøreegenskaper og din sikkerhet. Kan de da ta fra meg garantien hvis jeg har kjørt med ett annet merke på dekkene? Hva vil du råde meg til å gjøre her, Benny? Mvh. Stig.

Benny svarer:

Hei Stig. Dette med nye vinterdekk, dimensjoner, hva man må kjøpe og om man MÅ bytte alle fire dekkene, er spørsmål som ofte dukker opp. Så problemstillingen din er veldig aktuell og da spesielt på biler med firehjulsdrift, slik som din BMW xDrive har. Men det samme gjelder for flere andre bilmerker også.

Skulle man komme i skade for å gjøre noe feil her, kan det bli kjempedyrt - enten man har bil med garanti eller ei. Ryker en fordelingsgirkasse kan det koste flere titalls tusen kroner.



Det man sparer på å ta en kjapp snarvei kan altså fort bli veldig kostbart.

Det gjelder altså å holde tunga rett i munnen her. Jeg skal forsøke å forklare kort og enkelt:

Moderne firehjulsdriftsystemer er avanserte og litt sårbare på den måten at de MÅ ha eksakt samme rulleomkrets på alle hjulene. Man bør derfor bytte alle fire dekkene samtidig, da et slitt dekk har mindre rulleomkrets enn et nytt dekk.

Det er derfor et "must" å kjøpe dekk av samme dimensjon og med samme hastighetsmerking og load index som de som satt på felgene originalt.

BMW godkjenner aldri annet enn dimensjonene som er listet opp fra fabrikk for den enkelte bilmodell. BMW fraråder også den alminnelige +/- 5 prosent toleransen i forhold til å bruke andre dekkdimensjoner enn de spesifiserte på xDrive-modellene.

Så vidt meg bekjent har ikke BMW noe krav om stjernemerkede dekk, men de anbefaler det veldig sterkt – også i bilens instruksjonsbok. Det tror jeg kan være smart å lytte til i dette tilfellet.

Faksimile fra BMW-instruksjonsbok.



Det kan gå galt ...

Men man har fortsatt mange fabrikanter og dermed ulike prisklasser å velge blant. Slik som for eksempel Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli, Bridgestone eller Hankook som alle er leverandører BMW benytter og som leverer "BMW-godkjente" dekk.

Hvis du som kunde velger å kjøper andre dekk og så får problemer med fordelingsgirkassen, kan du nok ikke forvente å få dekket ny fordelingsgirkasse på garantien.

Jeg vet om et helt konkret tilfelle der en kunde kjøpte fire nye dekk. De var av et kurant og ganske vanlig merke, men ikke blant de dyreste. (Vi behøver ikke nevne hverken bil-fabrikant eller dekkmerke her) Dekkene var i riktig dimensjon, men det viste seg at avvikene i rulleomkrets var såpass store at fordelerkassen ble "lurt", begynte å krangle og til slutt måtte skiftes. Det er som nevnt veldig dyrt, kjedelig og unødvendig.

Så noen ganger tenker jeg at man kanskje bør sette sine egne prinsipper litt til side og faktisk lytte til gode råd fra fagfolk, så lenge de er godt begrunnet.

I ditt tilfelle ville i alle fall jeg valgt å være på den sikre siden og kjøpt dekk som jeg garantert vet passer til bilen og som ikke vil gi meg noen problemer. Greit – det koster kanskje litt mer, men å spare her kan fort bli dyrt.

Ønsker både deg og bilen din en fin, fin vinter!

