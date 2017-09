Dette koster norske bileiere 90 millioner kroner i året

– Bortgjemte håndbrekk-knapper i stedet for det tradisjonelle håndbrekket, er synderen. På årsbasis registrerer forsikringsbransjen slike skader for 90 millioner kroner. Det har vært en jevn økning de siste årene av slike skader, sier skadedirektør Svein-Arne Kausland i Tryg.

Saken er hentet fra Broom.

Trilleskader

Det kalles «trilleskader», eller «eneskader», når biler beveger seg av sted på egenhånd. Skadene kan ofte bli store, både på bil, eiendom og i verste fall på folk som blir påkjørt.

Heldigvis er det sjelden det oppstår personskader når noen har glemt å sette bilen i gir, eller har slurvet med håndbrekket.

– Men det blir dyre skader for forsikringsselskapet – og i noen tilfeller for deg som kunde, forteller Kausland.

Stress og slurv

Årlig får Tryg Forsikring inn 600-700 skader hvor manglende håndbrekk er synderen. På landsbasis snakker vi rundt 2.000 tilfeller hvert år.

– Våre kunder har selvsagt mange forklaringer, men stress, dårlig tid og mer bortgjemt håndbrekk går igjen. Spesielt på nye biler er det ofte en håndbrekk-knapp, som er lett å glemme når man parkerer. Det var nok lettere før, med den tradisjonelle spaken plassert mellom forsetene, sier Kausland.

Han forteller videre at dersom du selv har opptrådt uaktsomt, eller på godt norsk: Ikke sikret bilen din godt nok ved parkering, kan det hende at du ikke får dekket alle bilskadene av forsikringsselskapet.

– Er det noen bilmerker som oftere triller av gårde på egenhånd?

– Nei, det har vi ikke statistikk på, sier skadedirektøren.

Det er fortsatt enkelte biler som sverger til manuell håndbrekk. For eksempel får du det i Ford Focus RS.

Dyre skader

Skadedirektør Kausland er ikke alltid firkantet om du har glemt håndbrekket, og skadene blir en forsikringssak. Men, han legger til at du har et ansvar å sikre bilen din. Har du slurvet, kan resultatet blir redusert utbetaling.

– Tryg har et samfunnsansvar, og vår største bekymring ved manglende sikring er at det skal oppstå alvorlig personskade. Derfor hender det at vi markerer ved å reduserer erstatning dersom skaden som oppstår skyldes manglende sikring. Men vi avkorter ikke i alle saker. Det kommer helt an på din skadehistorikk, blant annet. I vår vurdering tar vi blant annet hensyn til farepotensialet på stedet, skadens omfang og kundens forklaring rundt hendelsen, sier Svein-Arne Kausland i Tryg.

Ikke prøv på håndbrekk-stunt

Men hva skal man gjøre om bilen din begynner å trille? Du skal i alle fall ikke tro du er sterkere enn flere hundre kilo med stål.

– Det skjer ikke ofte, men i løpet av et år får vi inn noen skader der folk har prøvd å stoppe bilen med muskelkraft. Det går sjelden bra. Selv om vi skjønner logikken.

Noen gjør sitt ytterste for å stoppe bilen. Enten ved å kaste seg inn i bilen i siste øyeblikk, eller forsøker å stoppe bilen med håndkraft. Det siste anbefales ikke, det kan medføre alvorlige personskader og er som regel nytteløst.

Godt råd

– Som regel oppdager fører manglende sikring for sent og det er alle føreres store skrekk å se bilen trille avgårde og stå hjelpeløs tilbake, sier skadedirektør Svein-Arne Kausland.

Han enkle råd er følgende:

– Bli kjent med håndbrekk-knappen i bilen din. Det er alltid kjipt å få vite hvor knappen er – etter en skade.

