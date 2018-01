Dette kan gi forsikrings-smell

Såkalt trimming av bilmotorer har blitt mer og mer vanlig. Prosessen er både enkel og i de fleste tilfeller rimelig. Vipps, så har man en sprekere bil som i enkelte tilfeller også bruker mindre drivstoff.

Men følger du ikke regelverket kan trimming av bilen bli en voldsom økonomisk nedtur.

Krasjer du en "vanlig" bil som viser seg å ha 150 hester mer enn den ble registrert og godkjent med, risikerer du å sitte med hele regningen selv!

Dette bekrefter Vidar Brustad i If forsikring overfor Broom:

Det kan bli blankt avslag

– Har du for eksempel en Audi A4, og øker effekten med 150 hester til bortimot RS4-nivå, så er bilen i følge vilkårene ikke lenger forsikret i henhold til forsikringsavtalen. Det betyr i praksis at du kan se langt etter erstatning fra forsikringsselskapet dersom du drar av veien og ødelegger bilen, sier Brustad.

– Ved større effektøkning kommer dessuten også Biltilsynet inn i bildet. Mer krefter stiller for eksempel økte krav til bilens bremsesystem, som må dimensjoneres deretter og godkjennes for at bilen skal være lovlig å kjøre med. Det er selvfølgelig ikke fritt fram fordi om effektavgiften ikke lenger er noe tema i denne sammenhengen, legger han til.

– Får bileier blankt avslag i en slik situasjon uansett?

– Nei, dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle ut fra hvilken risikoøkning som har oppstått som følge av trimmingen.

Liten skade kan koste flere titusener

Må melde fra

– Normal chiptrimming, som veldig mange har gjort, er ikke spesielt i faresonen her. Dette gir vanligvis bare en moderat effektøkning, og vil normalt i de fleste tilfeller ikke påvirke skadeoppgjør fra oss.

– Varsom og aktsom bør man være i trafikken uansett. Den som vil endre effekten i bilen sin, må først og fremst sjekke hvilke behov dette skaper for andre modifikasjoner - og melde fra om. forandringen til både forsikringsselskapet og Statens vegvesen, slutter Vidar Brustad, som får full støtte fra kolleger i andre forsikringsselskaper.

Hva skjer hvis man blir påkjørt av noen uten forsikring?

Bjarne Aani Rysstad, Gjensidige:

– Større ytelse, for eksempel en dobling av bilens opprinnelige effekt, er helt OK så lenge dette er godkjent av Biltilsyn og forsikringsselskap. Der dette ikke er tilfelle, vurderer vi hver enkelt sak individuelt. Reduksjon av erstatningen kan bli alt mellom 0 og 100 prosent, avhengig av omstendighetene.

– Vi ser dessverre at effektøkning langt fra alltid blir oppgitt, og får håpe at dette er en forglemmelse. Bra er det ikke, uansett, på grunn av den økte risikoen. Og konsekvensene kan blir betydelige om uhellet er ute, sier Bjarne Aani Rysstad, i Gjensidige Forsikring.

Svein-Arne Kausland, Tryg Forsikring:

– Dersom en så stor effektøkning ikke er meldt fra om til oss, kan dette føre til avkorting av erstatning. Slik avkorting kan bli betydelig, gitt omstendighetene i det enkelte tilfellet, siden man kjører en bil som ikke er i samsvar med vognkortet.Reglene er krystallklare - endres bilens spesifikasjoner, må dette oppdateres i vognkortet.

– Vi fraråder enhver modifikasjon som ikke meldes til Biltilsyn eller oss. Uansett vil det få konsekvenser for et forsikringsoppgjør om man faktisk kjører en annen bil enn den man opprinnelig forsikret, sier Svein-Arne Kausland i Tryg.

Forsikringssvik slås hardt ned på

Det finnes også mer ris bak speilet for den som ikke følger spillereglene:

I tillegg til avkorting av erstatning helt opp til fullt avslag, blir hvert enkelt tilfelle vurdert individuelt - og man kan da også bli sagt opp som kunde i forsikringsselskapet.

Aller verst blir det dersom man har tegnet forsikring på bilen med standard motoreffekt, mens man visste at den faktisk hadde dobbelt så mange hestekrefter. I et slikt tilfelle er det snakk om forsikringssvik - og det er noe man slår hardt ned på.

