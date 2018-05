Dette kan bli svært spennende bil for Norge

– Er det skummelt å kjøpe denne Seaten?

Fem klikk er nok

Seat har altså begynt å dryppe informasjon og bilder av Tarraco. Det er neppe lenge til de første, offisielle bildene. Etter planen skal bilen lanseres senere i 2018.

Her hjemme er Seat nå i gang med en satsing som skiller seg fra alle konkurrentene. Her handler det om kort vei fra interesse, til kjøp. Bare fem klikk er det som skal til for å kjøpe ny bil.

Første steg er å velge utstyrsnivå. Deretter velger kunden hvilken motor bilen skal ha, før fargen bestemmes. Så velges tilbehør – før utsjekk og finansiering.

PÅ VEI OPP: Etter noen tunge år, er Seat-salget på full fart oppover. SUV på toppen av modellutvalget vil nok styrke dette ytterligere.

Cupra skal stå på egne bein som merke

Ingen forhandlere

Prøvekjøring skjer gjennom et utstrakt samarbeid med bilutleieaktøren Avis gjennom bildelingstjenesten Hyre, eller via Seats tre showroom. Service og utlevering av bilene gjøres i samarbeid med 20 forhandlere over hele landet. Seat skal ikke ha noen egne, tradisjonelle forhandlere.

Målet er at modellen man nå presenterer i Norge skal bli førende for den digitale transformasjonen for merket internasjonalt. Norge er et av Europas mest digitaliserte land, og et marked som ligger i forkant av trendene på dette området.

