Dette er tre smarte bruktkjøp til 350.000 kroner

Nybil-salget går virkelig unna her til lands. I fjor ble et rekordår med over 150.000 solgte biler. Det fører igjen til at det er svært mye å velge mellom av brukte biler.

Hvert år omsettes det rundt 400.000 brukte biler her til lands. De siste årene har modeller med elektriske drivlinjer økt markant.

Samtidig er det mange som rett og slett vegrer seg litt for å kjøpe en ren bensin- eller dieselbil. Det er heller ikke alle som ønsker å kjøpe splitter ny bil, på grunn av store verditap.

Derfor har vi tatt en titt på bruktmarkedet, og funnet tre alternative biler, alle med en form for elektrisk drivlinje. Prisen skal ikke overstige 350.000 kroner.

Premium-SUV fra Lexus

Første bil ut er RX 450h fra Lexus. Det japanske premiummerket er gang etter gang å finne helt i toppsjiktet både når det gjelder kundetilfredshet og kvalitet. Også RX 450h er kjent for å være en svært driftssikker bil, med lite feil.