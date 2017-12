Dette er de 10 morsomste bilene vi testet i 2017

2017 har vært et fyrverkeri av år når det kommer til morsomme biler. Dette til tross for at bilbransjen har blitt stadig mer opptatt av å tilfredsstille miljøkrav. Det er nemlig ikke slik at krav til lavere utslipp nødvendigvis betyr at du må lage kjedeligere biler.

Under har vi samlet de 10 morsomste bilene vi har testet i løpet av året som gikk.

Mercedes AMG GT C Roadster