Dette er bilklassen som vokser mest akkurat nå

Kjøpevanene våre på bil har forandret seg mye de siste årene. Viktigst her er bølgen av SUV-er som har tatt store markedsandeler fra de tradisjonelle familiebilene.

Det startet med store og dyre biler. Så kom de mer folkelige familie-SUVene og de siste årene har utvalget av kompakte crossovere nærmest eksplodert.

Størrelsesmessig hører de hjemme i småbilklassen, med lengde på rundt fire meter. Men de er mer høybygde enn de tradisjonelle småbilene, noe som gir høyere sittestilling og i mange tilfeller også litt mer plass.

Daihatsu Terios og Honda HR-V er to av pioneerene i denne klassen. Siden har en rekke merker og modeller meldt seg på. Sist ut: Nye Kia Stonic som vi i Broom nylig har prøvekjørt i Tyskland.

Her er 5 ting du bør vite om denne bilklassen.

1. Voldsom økning

De siste fem årene har salget i denne klassen økt med 300 prosent. Det er ventet en dobling av dette igjen, de kommende to årene. Interessen blant kundene øker stadig, samtidig som en rekke bilmodeller er på vei inn.

Mange av dem er rimelige og kommer fra de folkelige bilmerkene. Men også premium-produsentene har fått med seg det som skjer i denne klassen. Først ut: Audi med sin Q2.

Audi gikk inn i småbilsegmentet med sin A1. Den har senere fått selskap av crossoveren Q2.

2. Penger å tjene

Bilprodusentene tjener nesten ikke penger på småbilene. Marginene er presset og konkurransen intens. Lav pris er det viktigste salgsargumentet for de aller fleste av dem.

Men på crossoverne kan de ta seg bedre betalt. De koster kanskje litt mer å produsere, men det mer enn kompenseres av høyere pris. Dermed blir det ekstra viktigere å få kjøperne over til denne klassen.

3. Merke er ikke så viktig

Kundeundersøkelser viser at merket ikke er så viktig for kundene i dette segmentet. De velger gjerne noe annet enn det de kjører i dag.

Dermed blir klassen også svært viktig for bilprodusentene som er i angrepsposisjon. Det er enklere å rekruttere ny kjøpere her, enn i andre bilklasser.

Nissan Juke har solgt svært bra i Europa. Den viser at bilprodusentene tør å satse på ganske ekstremt design i denne klassen.

4. Velges på grunn av design

Kundene i denne klassen svarer ”design” når de blir spurt hva som er det viktigste kriteriet for bilvalget. De vil ha en litt høyreist bil som gjerne utstråler sporty livsstil, heller enn en tradisjonell småbil.

Kjøperne etterspør også skreddersydde designløsninger, både utenpå og inni. Derfor er tak i kontrastfarge, utvendige stylingelementer og gjerne også sterke farger innvendig viktig her. For mange handler det om å få en bil som skiller seg fra mengden, uten at det behøver å koste veldig mye.

5. Firehjulstrekk? Nei, takk!

Noen produsenter tilbyr muligheten for 4x4 i denne klassen, men mange har rett og slett droppet det. Hvorfor? Jo, fordi bare en liten del av kjøperne vil ha det. Da sparer man både vekt, drivstofforbruk og utslipp på å droppe det.

Captur er en stor suksess for Renault i denne klassen. Og i likhet med mange konkurrenter: 4x4 får du ikke på denne.

Dessuten blir bilene rimeligere. For de fleste holder det med litt ekstra bakkeklaring. Det er smart, både på dårlige veier og for å forsere brøytekanter på vinteren.

