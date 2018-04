Det kan bli dyrt å ikke sjekke dette tallet

Våren er tid for dekkskift. For de fleste av oss er det nå på tide å få av vinterdekkene, og sette sommerdekkene på bilen.

Da har du også en god anledning til på sjekke mønsterdybden på sommerdekkene. Er den for dårlig, må du kjøpe nye dekk.

– Dessverre er det nok slik at mange bare bytter dekkene, uten å sjekke noe som helst. Og det kan fort straffe seg, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

3.000 kroner i gebyr

Én ting er at bilen din får dårligere kjøreegenskaper på slitte dekk. Blir du stoppet med dekk under minimumskravet, vanker det også en svært kjedelig regning.

– Loven er klar og tydelig: Da det blir et gebyr på 750 kroner, per dekk. Hvis alle fire dekkene er under kravet, blir det altså 3.000 kroner. Og så må du ut og kjøpe nye dekk. Da er det smartere å ha orden på tingene i utgangspunktet, sier Benny.

Dekk er ferskvare

Kravet til mønsterdybde på sommerdekk er minimum 1,6 millimeter. Men mange anbefaler å bytte før man kommer så langt:

– Ganske mange kjører også rundt med skjevslitte dekk. Husk: Da må du måle der dekket er mest slitt. En annen ting: Hvis mønsterdybden nå bare er litt over 1,6 millimeter, er det gode muligheter for at du havner under denne grensen i løpet av sommeren. Da skal du heller kjøpe nye dekk nå. Det hjelper ikke å ha en moderne og sikker bil med trygge kjøreegenskaper, hvis dekkene ikke er gode nok. Husk også at dekk også er ferskvare. Mer enn fire-fem sesonger bør du ikke bruke dem, mener Benny.

Øker bremselengden

Dekkene påvirker bilens kjøreegenskaper. Må du bråstoppe, er det store forskjeller mellom nye og slitte dekk.

På våt sommervei vil du ha cirka to og en halv billengde ekstra bremselengde med dekk som er slitt ned til 1,6 millimeter, sammenlignet med nye dekk. Ofte er det små marginer ute i trafikken. Da kan også forskjellen mellom gode og slitte dekk være avgjørende.

Artikkelen er først publisert på broom.no.