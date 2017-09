Det har vært en grufull uke for Uber

Uber har de siste årene kjempet en kamp mot myndigheter i mange land. I noen land har de klart å endre reglene og fått plass i taximarkedet, i andre land har de blitt bannlyst.

Den siste uka har derimot vært en sammenhengende hodepine for selskapet.

Bøtelagt i Norge



I Norge fikk selskapet beskjed om at politiet har ilagt Uber i Norge og Uber i Europa (Uber BV) en bot på 2,5 millioner kroner hver.

Bøten kom etter Norges taxiforbunds anmeldelse av selskapet, for å drive persontransport uten løyve.

Noen stor overraskelse var ikke dette for selskapet, som har sett at deres sjåfører har blitt bøtelagt og fratatt førerkortet i noe tid.

Ubers norske sjef Carl Edvard Endresen.

- Vi er skuffet, men ikke overrasket. Forelegget understreker det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket. Ingen er tjent med et så uklart regelverk, sier Ubers Norges-sjef Carl Edvard Endresen til Dagbladet, som sier saken vil bli tatt til retten.

At Endresen omtaler lovverket som uklart etter å ha blitt bøtelagt, har fått Norges taxiforbund til å tenne på alle pluggene.

- Endresens holdning til Norges lover er skremmende, og viser en iskald kynisme styrt av grådighet. Å gå til retten er et misbruk av domstolen. Ulovlige Uber er et pill råttent selskap som driver utstrakt sosial dumping og har satt skattesvik i system, siden de aller fleste Uber-sjåfører kjører svart, sa Øystein Trevland i Norges taxiforbund i en pressemelding.

Bannlyst i London

Fredag kom nyheten om at Transport for London (TfL), som så langt har godkjent Uber i London, ikke kommer til å fornye lisensen til selskapet. Selskapet hevder de har 3,5 millioner brukere i London og 40.000 sjåfører.

London har vært et av eksemplene Uber i Norge har benyttet for å si at andre land har tillatt tjenesten.

Byens ordfører Sadiq Khan la ikke noe mellom da annonserte avgjørelsen, og gikk rett på Ubers kronargument: Sikkerhet.

TfL mener Uber blant annet har for dårlig håndtering av rapportering av kriminalitet, at måten de skaffer seg legeerklæringer på ikke er god, at vandelskontrollen ikke er god nok - og at selskapet har brukt en programvare kalt Greyball som aktivt har hindret myndigheter å kikke selskapet i kortene.

Også denne avgjørelsen varsler Uber at skal tas til retten:

- Ved å ønske å forby vår app fra hovedstaden, har TfL og ordføreren gitt etter for et lite antall mennesker som ønsker å begrense forbrukernes valgmuligheter. Hvis denne avgjørelsen blir stående, vil det sørge for å gjøre 40.000 sjåfører arbeidsløse og frata Londons befolkning enkel og billig transport, sier selskapets London-sjef Tom Elvidge ifølge CNet.

Flere kontroverser i USA

I USA går derimot rettssaken videre, der en rekke sjåfører har gått til søksmål fordi de mener at selskapet betaler dem en mindre andel av det kundene betaler enn kontrakten tilsier.

I utgangspunktet skal sjåførene få en fast prosentandel av det kundene betaler, men ved innføring av en ny avregningsmetode med fastpris, har Uber benyttet en løsning der sjåfør og passasjer få beregninger basert på ulike ruter: Kundene betaler for en lang rute, mens sjåførene får betalt for en kortere rute.

Uber ønsker å forkaste dette søksmålet, ikke ved å hevde at dette er feil - men at kontrakten de har med sjåførene skaper en åpning for at sjåførene ikke kan kreve mer enn det som fremkommer i deres app. Hva kundene betaler er irrelevant.

I et annet søksmål kjemper selskapet med nebb og klør for at selskapets sjåfører ikke skal kunne anses for ansatte, og dermed ha rett til å gå til gruppesøksmål.

Google krever minst 2,6 milliarder dollar i erstatning

På toppen av dette ble det klart at Google-selskapet Waymo som jobber med teknologi til selvkjørende biler, ønsker "minst" 2,6 milliarder dollar i erstatning.

I tillegg melder Waymo at de også kan søke erstatning for 10 andre saker.

Bakgrunnen er at en av selskapets ansatte, Anthony Levandowski, lastet ned og tok med seg 14.000 filer da han sluttet i Waymo og og startet opp et nytt selskap som Uber raskt kjøpte opp. I Uber fikk han ansvaret for utvikling av selvkjørende biler i Uber.

Uber på sin side hevder de aldri har motatt de stjålne filene, og Levandowski fikk sparken av selskapet etter at han nektet å samarbeide med etterforskningen av saken.