Det har dukket opp et elbil-problem ingen liker å snakke om

Den nye generasjon Nissan Leaf blir formelt lansert i Norge i oktober, og blir trolig klar for kunder rett over nyttår. Det er en bil med like stort batteri som Opel Ampera-e.

Hyundai har på sin side lovet at deres nye SUV Kona, som skal ha rundt 500 km rekkevidde, også kommer om et års tid. Prisen på den kan potensielt være under 300.000 kroner. Allerede står 1500 personer på interesselista for bilen.

Mange vil også ha merket seg at SUV-en Jaguar i-Pace og Audi e-Tron begge forventes å komme i 2018.

På toppen av dette skal de siste ryktene ha det til at BMW vil øke batterikapasiteten på BMW i3 med over 25 prosent - fra 94 til 120 Ah - i 2018. Det vil i så fall bety at rekkevidden på papiret vil nærme seg 400 km.

- IKKE EN INVESTERING: Petter Haugneland er kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening. Han understreker at elbil er en bruksgjenstand, ikke et investeringsobjekt.

Så hva skal man gjøre?

Petter Haugneland i Elbilforeningen er litt oppgitt over de lange ventetidene på de nye elbilene.

- Om de har bommet på kalkylene eller om det er bevisst er usikkert, men vi har jobbet hardt med at Norge skal bli prioritert, sier han til Side3.

Hva en elbilkjøper nå skal gjøre, avhenger veldig av situasjonen.

- Du må se gjennom eget kjøremønster, og mange klarer seg fint med dagens elbilmodeller, og da er det bare å kjøpe. Du er heller ikke garantert at elbilfordelene vil vare evig, og det er en usikkerhet der. Dermed kan det lønne seg å være tidlig ute.

- Men dette blir litt som med mobiler: Du vet det kommer en bedre neste år, men du må ha en mobil i mellomtiden, påpeker han.

En av de store risikomomentene med å kjøpe elbil nå, er at bruktbilprisene kan reduseres kraftig når det kommer nye biler med langt bedre rekkevidde.

- Elbil er en bruksgjenstand, ikke et investeringsobjekt, sier Haugenland.

Men en potensiell oppside ved å kjøpe nå, er at hvis det blir innført moms på nye elbiler, betyr de

Den lange ventetiden på nye elbiler, fører ifølge Elbilforeningen til at enkelte nå vurderer å ta hoppet opp fra Model 3 til Model S. Men er det et smart valg?

Bedre rekkevidde - minst 200.000 kroner billigere?



Bekymringer rundt bruktbilprisene blir spesielt tydelige når en ser på Teslas Model 3 opp mot Model S.

En undersøkelse blant 8000 personer som hadde forhåndsbestilt Model 3, viser at kjøperne ønsker å oppgradere bilen og forbereder seg på å betale opp mot en halv million for den.

1 tesladollar ≈ 8,38 kroner Med utgangspunkt i den norske og amerikanske prisen på rimeligste Tesla Model S har vi regnet ut hva dollarprisen i USA i praksis utgjør i Norge inkludert elbilfordeler. 69.500 dollar for Tesla Model S 75 tilsvarer i praksis 582.300 kroner i Norge. Det vil si at for hver tesladollar i USA må en ut med 8,38 kroner i Norge. Tilsvarende regneøvelse for Telsa Model S 75D gir omtrent samme prisforhold. Vi understreker at dette bare er lek med tall, og spekulasjon for vår side.

Skjermbilder nettsiden Teslarati har publisert fra konfiguratoren til Model 3 viser at modellen med lang rekkevidde og premium-tilvalgspakken havner på 49.000 dollar. Det vil si om lag 410.000 kroner regnet i tesladollar (se egen boks).

Lang rekkevidde betyr omtrent 50 mil på én lading etter den mer troverdige, amerikanske EPA-standarden. I Norge vil vi gjerne ha firehjulstrekk, som på Model S 75 utgjør et tillegg i prisen på 40.000 kroner.

Og her er vi ved sakens kjerne:

En Model S 75D med firehjulstrekk og reell rekkevidde på 41 mil koster fra 622.700 kroner. Premium-tilvalgspakken og vinterdekk skyver prisen opp til 685.000 kroner.

En Tesla Model 3 med 50 mils rekkevidde, firehjulstrekk og vinterdekk kan dermed ligge i prissjiktet rundt 475.000 kroner.

Når denne blir tilgjengelig på det norske markedet, hva skjer da med etterspørselen og bruktbilprisen på Tesla Model S 75D til 685.000 kroner?

Er en ekstra skjerm og større bagasjerom verdt den prisen?

- Kan være verdt prisforskjellen



- Det er ikke lett å gi et veldig kategorisk svar på dette. Men ja, jeg tror Model S fortsatt vil være verdt prisforskjellen, sier bilekspert Vegard Møller Johnsen i Broom.

- MODEL S ER MER KOMFORTABEL: Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, har kjørt Tesla Model 3, og mener Model S er en mer komfortabel bil og kan være verdt prisforskjellen.

Han er en av få personer som har vært i USA og kjørt Model 3.

- Husk at Model S er en betydelig større bil. Den får mye mer utstyr og konfigureringsmuligheter, ikke minst er den tilgjengelig med luftfjæring og syv seter. Smak og behag rundt design og interiør og naturligvis behovet for plass blir viktige argumenter, sier han.

- Model S er også mer komfortabel å kjøre, basert på min svært begrensede erfaring med Model 3, påpeker han.

Johnsen tror også Tesla kommer til å gjøre skillet mellom Model S og Model 3 mer tydelig fremover.

- Mange vil nok vurdere om de trenger all "luksusen" som følger med en Model S - når de får det de virkelig trenger i Model 3. Bilkjøp handler jo ofte om følelser. Interiøret i Model 3 er nok litt elsk/hat - og det kan også være utslagsgivende.

- Jeg tror også Tesla jobber med å gjøre skillet mellom Model 3 og Model S større. Så vi får se hvordan de legger prisene framover. Det endelig svaret på dette vanskelige spørsmålet får vi først når Model 3 kommer, sier Johnsen.