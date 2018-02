Det er en helt spesiell grunn til at bilene er tildekket

Geir Arne Kristiansen var ute og kjørte en tur da han ble oppmerksom på en litt uvanlig konvoi med sportsbiler.

– Ja, ved bensinstasjonen på Røkland i Saltdal, sto det hele flere Porsche 911-er som tydeligvis skulle fylles opp med drivstoff. Både i coupe-versjon og i cabriolet. Samt en Porsche Boxster og to Porsche SUV-er som trolig fungerte som følgebiler, forteller Geir Arne.

Ikke uvanlig med testbiler her

Det er han som knipset disse bildene og sendt til oss i Broom-redaksjonen.

– Saltdal ligger jo bare et par, tre timers kjøring fra testanleggene i svenske Arjeplog. Så det hender det dukker opp testbiler her også, forteller han videre.

Porscher på rekke og rad som trenger drivstoff.

Bilene er etter det vi erfarer neste generasjon av sportsbillegenden Porsche 911 – den som etter alt å dømme blir hetende 992 på internspråket.

Dagens 911 kom tilbake i 2011 og til tross for en betydelig facelift i 2015, er det snart på tide med en oppfølger. Denne er ventet lansert mot slutten av 2018. Men før det må den altså testes. På både norske og svenske vinterveier.

– Etter at bilene var fylt opp med drivstoff, var det tydelig at også sjåførene trengte litt påfyll også. Bilene ble kjørt på baksiden av bygget og dekket til.

Like ikke å bli tatt bilde av

Geir Arne kjørte etter og tok flere bilder. Det likte de tydeligvis ikke, forteller han.

– Nei, det kan du trygt si! Damen i rød jakke kom mot meg og sa strengt til meg at jeg ikke fikk lov til å ta bilder.

– Jeg svarte at jeg bare er amatørfotograf, og Norge er et fritt land der vi kan ta bilder av biler. De stirret olmt på meg hele tiden og da de gikk inn for å spise, tok en av dem opp et kamera og tok bilde av bilen min med meg inni. Nærmest som en slags trussel, men jeg tviler på om de bildene har like stor interesse, flirer Geir Arne.

De likte ikke å bli tatt bilde av og damen med rød jakke forsøkte å jage bort Geir Arne.

Kommer som hybrid

Når nye 911/992 vises kan vi ikke vente oss den helt store designrevolusjonen. Men bilen skal etter hva vi forstår bygges på en helt ny, modulær plattform tilpasset ulike drivlinjer. Deriblant en hybrid-versjon for første gang i 911-historien. Det er både nytt og spennende.

Ellers er det ventet at man i kjent Porsche stil kommer med Carrera S og 4S, først. Så vil "versting-utgavene" komme etter hvert.

For 911-fansen er det bare å glede seg – og å begynne å spare...

