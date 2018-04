Derfor tror vi dette blir Norges mest solgte bil i 2018

Nissan Leaf var på mange måter den første elbilen som var et reelt familiebilalternativ, da den kom tilbake i 2011. Det vises også på salgstallene. Mer enn 35.000 eksemplarer av den helelektriske bilen ruller nå på norske veier og den er både Norges – og verdens mest solgte elbil.

Det er også den første elbilen som har rukket å komme i andre generasjon. Nå har vi kjørt den nye Nissan Leaf, som har en startpris på bra 236.000 kroner, på norske vinterveier.​ Under testperioden var det 5-6 kuldegrader og tidvis snøfall med snø også på veiene.

Hvordan fungerer det med elbil i vinterlandet Norge? Svaret får du her:

Hva har vi her?

Vi har en bil som ser mer alminnelig og mindre sær ut enn modellen den erstatter, med myke og rolige linjer. Vi har også en bil som er både lengre, bredere og lavere. Samtidig som den har fått større batteri som gir lengre rekkevidde. Leaf har også fått kraftigere elektrisk motor på 150 hestekrefter mot 109 i første generasjon.

Forhåndssalget startet høsten 2017 og da de første kunde fikk sine biler i februar 2018, hadde man forhåndssolgt mer enn 7000 eksemplarer. Det er en solid Norgesrekord!

Vinter, snø og kulde er elbilutfordringer. Så også for nye Nissan Leaf.

Hvordan er den å kjøre?

Bilen oppleves som mye kvikkere enn forrige modell. Samtidig som den er svært stillegående, noe som gir en utpreget følelse av høy komfort. Innvendig kjenner vi igjen elementer fra foregående modeller, men både utstyrsnivå og materialkvalitet er tydelig forbedret. Bilen er både lettkjørt og lett å like. Men ikke alt er bare fryd og glede.

Er man lang, over 185 cm, er seteputa i forsetet for kort og gir dårlig lårstøtte. Såpass dårlig at det blir et irritasjonsmoment for oss langbeinte. En tiltbar setepute hører hjemme i en moderne bil. Rattet er justerbart opp og ned, men ikke i lengderetning.

Med ett batteri som har økt 40 prosent i kapasitet, har også rekkevidden økt. Opptil 380 kilometer i teorien (I følge NEDC-normen), eller på 270 kilometer kilometer i den nyere og mer realistiske WLTP målemetoden. Det blir selvfølgelig kortere når det det er både snø og kulde.

Vår fulladede Leaf foreslo i overkant av 200 kilometer da vi rygget den ut av garasjen. Det er absolutt innafor, men den ombestemte seg fort. Rekalkulerte og foreslo 160 kilometer istedet. Da kjørte vi i Eco og med kraftig regenerering – på Nissan-språket kaldt e-Pedal – aktivert, men vi tillot oss å bruke både varmeseter og varmeapparat. Det må man jo når det er vinter i Norge.

Kjøreturen gikk så på delvis snødekte veier og noe motorvei, E18 inn mot Oslo, noe småkjøring i Oslo og et par stopp på cirka en time hver. De kjøler naturligvis batteriet. Etter rundt 10 mil, hadde vi 25 prosent av batterikapasiteten igjen da vi kom hjem.

Tross alt kanskje ganske bra med tanke på at forholdene langt fra var optimale med snø og 5-6 kuldegrader, og mye bedre enn den utgående modellen. Men vi hadde nok allikevel trodd at rekkevidden skulle være noe lengre.

Ladingen er enkel. Du putter en kontakt i veggen og den andre i bilen. På vår vanlige 2-fas 16 amp. kurs oppnådde vi ca 12 kilometer i timen i lade-hastighet.

Finest utenpå eller inni?

Leaf har naturlig nok blitt en mer moderne bil. Borte er det litt spesielle særpreget fra forrige generasjon. Denne ser langt mer vanlig ut og er også mye penere og mer harmonisk i linjeføringen. Det faktum at den er både lavere og bredere og lengre, gir et mer elegant inntrykk.

Innvendig har den som allerede nevnt også fått et løft. Også her gir den et pent og moderne inntrykk. Det hele er både streit, intuitivt og folkelig ujålete.

Leaf har også fått mer sikkerhetsutstyr og flere førerassistanse-systemer, slik som e-Pedal, ProPilot som er autopilot og ProPilot Park, som er automatisk parkeringshjelp. Trykk på en knapp og bilen parkerer for deg! Enklere blir det ikke...

Det vi skulle ønske oss er en litt mer detaljert forbruks-kalkulator. En som forteller om forbruket og som kalkulerer hvor langt du kommer på den strømmen som er igjen, basert på reelt forbruk. Den som finnes er med rett over fra forrige Leaf-modell og gir ikke nøyaktig og detaljert nok informasjon, synes vi.

Vi gir det utvendige en knepen seieren i denne øvelsen.

Dette blir litt for ullent. Vi skulle gjerne hatt en bedre forbrukskalkulator ombord.



Hvordan er plassen?

Fysisk større bil gjør så klar godt for den innvendig plassen også. Plassen i forsetene er raus alle veier. Baksetet har blitt større, men mest av alt har bagasjerommet vokst. Det rommer nå 435 liter. Om vi sammenlikner dette med erkekonkurrent VW e-Golf, så byr den på 341 liter.

Leaf er med det stor nok til å fungere som familiebil om plassbehovet ikke er ekstremt. Tilhenger kan den ikke trekke, men både lastestativ og skiboks kan brukes.

Pent, ryddig og moderne interiør.





Går den bra?

Bilen oppleves som kvikk og kjapp i trafikken. Fjæring og styring er satt opp med tanke på komfort og stressfri kjøring – som dermed også da blir mer miljøvennlig og mer økonomisk.

Leaf gjør unna sprinten fra 0-100 km/t på 7,9 sekunder nå. Forrige utgave brukte 11,5 sekunder. Så forskjellen er stor. Om vi titter på VW e-Golf igjen så bruker den 9,1 sekund.

Toppfarten er oppgitt til 144 km/t.

... og hva er konklusjonen?

Til tross for at vi pirker på noen ting som kunne vært enda bedre, er det liten tvil om at Nissan leverer oss en svært god elbilpakke her. Man må heller ikke glemme at dette er en bil med startpris på rett over 200.000 kroner og at du får toppmodellen med MYE utstyr for 300.000 kroner.

Kombinasjonen pris, komfort, rekkkevidde, teknologi, design og plass – samt leveringsdyktighet, gjør denne bilen til en vinner.

Forrige generasjon Leaf solgte svært godt. Siden har flere tøffe konkurrenter kommer til, og enda flere vil det bli. Vi våger allikevel påstanden om at dette blir Norges mest solgte bil i 2018. Slett ikke uten grunn.