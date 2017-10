Derfor holder produsentene tilbake elbilene

Med suksessen til e-Golf og konkurranse fra den kommende Tesla Model 3, hvorfor gir ikke Volkswagen full gass allerede nå?

Passerer magisk grense først i 2020



Hovedårsaken kan oppsummeres i ett ord: Penger. Kostnadsspørsmålet er samtidig todelt.

Den første grunnen til at Volkswagen og flere andre produsenter holder igjen fram til 2020 er kostnaden på batterier. På cellenivå vil prisen allerede i 2018 synke til under 100 euro per kWh, men Volkswagen forventer at prisen på hele batteripakken som sitter i elbilene ikke vil synker under den grensen før i 2020.

Det vil si at batteribiler først i 2020 vil være billigere å produsere enn dieselbiler, og ikke så veldig mye dyrere enn bensinbiler.