Derfor har mange elbiler et bremseproblem

Rust på bremseskivene bak er i ferd med å bli et stort problem på moderne biler. Dette er en utvikling som har skutt mer og mer fart de siste par tiårene.

– Ja, bremseskiver på bakhjul som er så rustne at de må skiftes er noe vi ser stadig mer av, fastslår Alem Dulic, senterleder ved NAF Senter i Drammen, til Broom.

Problemet rammer de fleste merker og modeller, og det er ikke uvanlig at rusten er blitt et alvorlig problem etter relativt kort kjørelengde. Skifte av bremseskiver bak etter 30.000 - 40.000 kilometer eller et par års tid, er ikke uvanlig. Dette er også en relativt dyr reparasjon.

Dette kan løse et dyrt problem

Fire bilmerker gir full garanti

Hittil har dette vært bileierens problem, uansett om det har skjedd innenfor garantitiden. Nå tar enkelte bilmerker dette som garantisak og dekker reparasjon, men dessverre er dette foreløpig et fåtall merker.

Per i dag er det bare Mazda, Mitsubishi, Subaru og Volvo som tar fullt ansvar for rustne bremseskiver i sine garantier på 5 år eller 100.000 kilometer.

Citroën, DS og Peugeot har valgt å gi en garanti for problemet på 5 år eller 50.000 kilometer.