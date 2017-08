Derfor er denne bokstaven så viktig

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. I dag var jeg hos den lokale dekkforhandleren å skulle kjøpe nye sommerdekk til bilen, men dro frustrert derfra med uforrettet sak.

Grunnen var at de ville prakke på meg dekk med det de kalte "W"-merking. Dekk godkjent for 270 km/t. De mente at det MÅTTE jeg ha.

Det anser jeg for helt unødvendig. Du vet jo selv hvor fort det er lov til å kjøre her i Norge. Ikke har jeg tenkt meg på Autobahn heller. Dette må da være forsøk på bedrag? Hadde satt pris på en kommentar fra deg. Bilen er forresten en Audi A4 3,0 TDI som er tre år gammel.

Benny svarer:

Heisann! Jeg forstår godt din frustrasjon her. Ikke bare blir slike dekk veldig dyre, men de slites i tillegg fort, på grunn av relativt myk gummiblanding.

Men du har nok ikke blitt utsatt for svindel eller lureri. Det er slik at det finnes regelverk for hva slags dekk bilen skal ha. Det ut i fra både fra totalvekt (load indeks) og slik som i ditt tilfelle: Hastighet (speed indeks). Disse indeksene fastsettes på grunnlag av bilens maksimale ytelse på de gitte områdene.

På dekket står det en bokstav som angir hvilken hastighet dekket er godkjent for. Ref. illustrasjonen under:

Tabell som angir hastighetsmerking for dekk

Det vi si at om du aldri kjører fortere enn 110 km/t i timen, skal du allikevel ha dekk som er godkjent for bilens maksimale hastighet, som i ditt tilfelle er 250 km/t. Det er et krav fastsatt av fabrikant/myndigheter.

På dekket står det en bokstav som angir hvilken hastighet dekket er godkjent for. Det er der denne "W" kommer inn i bildet. Bilen din har en toppfart på 250 km/t. og da må du ha W-dekk. Hadde du derimot hett samme bil med 1,8-liters bensinmotor og 120 hk, så er toppfarten 208 km/t og du hadde klart deg med et "H" dekk.

Om man ikke følger dette, vil man få mangellapp om man blir stoppet i kontroll og får heller ikke godkjent bilen ved neste EU-kontroll. Så jeg vil absolutt anbefale deg å innrette deg etter dette. Det finnes nok ingen vei utenom ...

Dette var kanskje ikke svaret du helst ville ha, men håper allikevel at det var oppklarende.

Lykke til!

