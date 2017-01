Derfor bør du ikke parkere slik

Parkeringsplasser kan være gufne på denne tiden av året. Utendørs er det mørkt halve døgnet, skitne vindus- og lykteglass gjør heller ikke saken bedre.

Resultatet er mye småbulking og uhell.

Dette handler i beste fall om mindre skader på bilen – i verste fall kan man også risikere å kjøre på noen.

Selv små skader på en bil koster fort flere titusener. Det er ikke akkurat det morsomste å bruke penger på.

Nesten en halv milliard

Tall fra Finans Norge viser at forsikringsselskapene har stadig flere saker relatert til parkeringsskader. Antall skader øker – det samme gjør erstatningsbeløpet.

Bare i 2015 beløp disse skadene seg til over 440 millioner kroner. I tillegg kommer alle skader som ikke blir tatt på forsikringen, men som bileiere dekker selv.

Mye kan en unngå ved å holde hodet kaldt, og parkere på en fornuftig måte. Da er det ikke så smart å gjøre det som kanskje virker enklest der og da.

Gir bedre oversikt

Mange velger å kjøre inn i parkeringsluka, ikke rygge inn. Kanskje fordi det er enklest der og da. Man slipper å manøvrere seg inn og bruke speilene.

Men å parkere med fronten først, kan fort straffe seg.

– Alt for mange kjører med fronten inn når de skal parkere. Trolig fordi det føles lettvint og fordi de kommer lettere til i bagasjerommet når de skal hjem igjen. Men ikke la deg friste til det som framstår som lettvint. Rygg inn, det gir mye bedre oversikt når du skal ut igjen, og du kan lettere unngå ulykker, oppfordrer Marlene Engan Aasen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Mye småbulking

– Parkerer du med fronten inn, får du en uoversiktlig og potensielt farlig jobb med å rygge ut igjen. Det er forståelig at mange tenker praktisk ved at bagasjerommet skal være mer tilgjengelig. Når du parkerer – tenk heller at det skal være litt plass igjen bak bilen, slik at du enkelt får inn posene med julegavene i bagasjerommet når du er ferdig med å handle, sier Engan Aasen i en pressemelding.

Som et apropos til dette kan vi nevne at en rekke bilprodusenter nå tilbyr utstyr som skal minimere antall parkeringsskader. Ryggekamera og -sensorer har vi allerede hatt i mange år. Nå kommer også utstyr som "scanner" området rundt bilen, og blant annet sier fra hvis andre biler nærmer seg i det man er i ferd med å kjøre ut fra en parkeringsplass.

