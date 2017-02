Denne ventet vi ikke å få se i Norge

VW Atlas er en velvoksen SUV på over fem meter. Den er skreddersydd for USA og kommer ikke til vår del av verden. Men her er den altså likevel!

– Jeg og en kollega er i Brønnøysund i forbindelse med et arbeidsoppdrag. Vi parkerte ved siden av bilen da vi skulle tilbake hotellet. Jeg er veldig bilinteressert, så skjønte straks at det måtte være en testbil da jeg så kamuflasjen. Forsto rimelig kjapt at det dreide seg om en VW Atlas Det var ingen på parkeringsplassen som fulgte med, så det var fritt frem for å ta bilder, forteller Stephen Maridal.

Da hadde det vært grunn til å tro at Volkswagen ville kjøre vintertestingen der. Men her er den altså fotografert langt "hjemmefra", nærmere bestemt i Nordland.

Her dreier det seg nemlig om Volkswagen Atlas. En diger SUV, spesielt utviklet for det amerikanske markedet, den skal også bygges i USA.

De siste ukene har du kunnet se spionbilder av en rekke testbiler her på Broom. Her kommer en ny – og dette er en bil vi egentlig ikke hadde ventet å få se på norske veier.

Akkurat nå ruller det en rekke kamuflerte testbiler rundt på norske veier. Enten de er på vei til eller fra testbaner nord i Sverige – eller rett og slett blir testet under skikkelige vinterforhold her hjemme.

Europeisk utgave?

Den ivrige Broom-leseren fra Kristiansund fikk dermed et ekte scoop. Stephen var spesielt overrasket over å komme over denne bilen her hjemme.

– Ja, den har jeg ikke ventet å få se i Europa. Jeg kikket nærmere på frontlyktene for å se om jeg så noe til de oransje markeringslysene bak maskeringen, men de så ut til være blanke. Jeg sjekket også speilene og ingen hadde det lovpålagte teksten som biler i USA har: "Objects in mirror are closer than they appear". Det får meg til å lure på om dette kanskje kan være en europeisk utgave, sier Stephen.

Hvis det er tilfelle, bekrefter de noe som så langt bare har vært et rykte: Nemlig at Volkswagen vurderer å selge Atlas i Russland, kanskje også i noen andre land øst i Europa. Vest-Europa skal imidlertid være utelukket.

Slik ser den ut uten kamuflasje., Atlas blir en svært viktig bil for VW i USA.

Få fart på salget

I vår del av verden satser man heller på Volkswagens egen Tiguan (som også kommer i forlenget utgave) og mer luksuriøse Touareg. Dessuten har VW-konsernet også Audis Q7, som skal appellere til de som vil ha SUV med høy luksusfaktor.

Atlas er større enn Q7, men er en enklere konstruksjon. Den er først og fremst svaret på langvarige ønsker fra det amerikanske markedet, om en stor SUV fra VW. Denne biltypen er fortsatt svært hot blant amerikanske bilkjøpere. Slik sett kan den være akkurat det Volkswagen trenger for å få fart på salget sitt i USA. De har slitt med det i mange år, og det ble naturligvis ikke enklere etter Dieselgate-saken.