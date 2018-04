Den viktigste bilen deres på lenge – her er prisene

Selvkjørende

Her er noe av utstyret:

Adaptiv Cruise Control (ACC) - nå forbedret med Køassistent, Trafikkskiltgjenkjenning og Filsentrering (Level 2 av selvkjørende teknologi)



Fords Adaptive LED lyssystem med et mer avansert kamerasystem



Selvkjørende parkeringsassistent



Fords første Head-up-display som tilbys i Europa



Anti-kollisjonssystem med fotgjenger- og syklistoppdagelse



Unnamanøverassistent



Blindsonevarsler med varsel om kryssende trafikk og automatisk bremsing

– Vi gleder oss til å få nye Focus til Norge til sommeren. Dette er den beste bilen Ford har lansert noensinne. Med det nære forholdet nordmenn har hatt til denne modellen siden den forandret hele segmentet for snart 20 år siden, har vi stor tro på at nye Focus vil bli en stor salgssuksess i Norge, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Les mer om bilen: 10 ting du bør vite om nye Focus

Artikkelen er først publisert på broom.no.