Grunnlegger DeLorean poserer med en tidlig utgave av sin drømmebil, sammen med trofekonen Cristina. Fiasko DeLorian: Slik gikk det da Nord-Irland skulle lage bil Superfloppen har forlengst blitt et ikon.

(Broom): I helga møttes Norge Nord-Irland i fotball. Les mer: Marerittstart for Lagerbäck Bortsett fra religiøse konflikter og fotball: Hva forbinder du egentlig med Nord-Irland? For de bilinteresserte er det særlig en ting som sitter i hukommelsen: DeLorean, bilen som ble berømt gjennom filmen "Tilbake til fremtiden. Med karosseri laget av rustfritt stål, fungerte den som tidenes kuleste tidsmaskin. Filmens kultstatus har gjort at også statusen på bilene har økt med årene, og man ser en stadig økende interesse. Men det er også en annen grunn til at DeLorean har en spesiell plass i bilhistorien, og det er rett og slett bakgrunnen for hele prosjektet. En historie som begynte med sekstitallets mest lovende mann i GM-systemet, og som sluttet med en kokainaksjon iscenesatt av FBI. Slik endte John DeLorean med håndjern rundt håndleddene, og slik endte sagaen om bilen hans. Men hva var det egentlig som skjedde? Og hvordan i all verden kunne det slutte på en sånn måte? Hva fascinerer med DeLorean? En av dem som har satt seg dypere inn i materien omkring dette enn de fleste, er Broom-Lorden. Noe som har resultert i en serie på to deler i podcasten «Lordens Garasje», som man kan høre på gratis. Så da må man jo spørre: Hva er det som fascinerer sånn med DeLorean? – Et godt spørsmål. Jeg var jo for så vidt rimelig godt kjent med historien bak DeLorean, men for noen år siden fikk jeg en hel haug med DeLorean-greier fra en god venn som var på flyttefot. Der var det alt du kan tenke deg av bøker som noensinne er utgitt om mannen, samt mengder med utklipp fra blader, aviser, brosjyrer osv. Det gjorde at jeg fikk anledning til å virkelig sette meg inn i alt, og det var da jeg ble ordentlig fascinert av det hele.

Bilen har forlengst blitt et ikon, selv om den ble alt annet enn en suksess.

Her kan du høre podcasten, og del 1 av historien om DeLorean To ulike historier om det samme – For det er ikke vanskelig å bli fascinert når det finnes to ulike historier om det samme. Den ene historien ble konstruert av DeLorean selv. Om hvordan han fra tøffe kår, klarte å bli GMs store profil på 60-tallet. Hvordan han kom på ideen om Pontiac GTO, og således startet muskelbilæraen. Samtidig som han gjorde Pontiac store igjen, ble han lei av den mektige grådighetskulturen i GM. – Derfor ville han bort for å skape sin egen visjon om en trygg og etisk sportsbil. En skapning med måkevingedører og karosseri i rustfritt stål, som DeLorean mot alle odds klarte å få i produksjon. Samtidig som han ble motarbeidet av de store i USA, som innså at hans fantastiske genialitet overgikk alle andres. Og hvordan han på urettferdig vis ble offer for omstendigheter utenfor hans kontroll. Høyst ufortjent siden han hadde skapt så mange arbeidsplasser i Nord-Irland.

Bilen ble hypet voldsomt opp, nedturen var desto stor!

Nå skal de lage elektrisk SUV En mørkere versjon – Men dette er hvordan DeLorean selv har presentert myten om DeLorean. Det finnes også en annen, mørkere variant. Hvordan GM ble lei av hans stormannsgalskap, og ufine oppførsel, og fikk ham til å si opp selv. Underveis er det stadig yngre trofekoner, og ulike foretak som DeLorean svindlet penger fra.m – Så bestemmer han seg for sportsbilen sin, som han får regjeringspenger fra Storbritannia for å bygge i Nord-Irland. Men samtidig forsvinner pengene ut i rekordtempo, mens lyssky kontoer dukker opp. Underveis er det et sabla rot for å få i gang bilproduksjonen, og det hele topper seg med kokainaksjonen.

Interiøret var spektakulært. dessverre var det ikke spesielt godt sammenskrudd... Eierne opplevde fort mange frustrasjoner.