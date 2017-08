DeLorean DR-7 trenger ingen veier

To vridbare turbinviftemotorer sørger for løft og framdrift mens fire større og to små vinger gir oppdrift når flyet er i luften.

I likhet med Harrier er motorene orientert horisontalt når DR-7 skal lette og lande, og vrir seg i vertikal posisjon når flyet skal avsted.

DeLorean Airspace har foreløpig kun konstruert en drøyt ni meter lang modell av flyvebilen.

Dersom konseptet noen gang ser dagens lys, skal motorene være elektriske. Paul DeLorean hevder at rekkevidden vil være på nesten 200 kilometer (120 miles). For å få til det skal DR-7 fly høyere enn sine konkurrenter, og dermed minske luftmotstanden.

Konseptgrafikken til DeLorean Airspace viser at DR-7 har plass til to privatpersoner. Selskapet vil forsøke å bygge en fungerende prototype i løpet av 2017, og har planer for grep som skal gjøre at kjøretøyet får plass i en garasje av en viss størrelse.

Konseptet til Paul DeLorean minner ikke lite om flyvebilen det tyske selskapet Lilium avduket i april 2017.

I 2016 sikret selskapet seg ti millioner euro i risikokapital fra investeringsselskapet Atomico, og har allerede gjennomført den første flyturen med personjetflyet.

Lilium Jet er utstyrt med 36 elektriske jetmotorer montert til vingene via 12 bevegelige flaps. Når flyet letter og lander, peker jetmotorene nedover. Etter at flyet er i luften, pekes de gradvis bakover og sørger for at flyet beveger seg framover hvor vingene bidrar til oppdriften.

Flyet skal ha en rekkevidde på hele 300 kilometer.

Verken Paul DeLorean, Lilum Jet eller noen andre for den saks skyld går ikke inn på detaljer rundt lovverket rundt bruken av disse flyvende kjøretøyene.

For hvem vil for eksempel bestemme hvor disse flyvende fartøyene vil kunne fly? Hvem ha kontroll over dem i luften? Vil de forstyrre luftrommet til fly? Hvordan vil vi stoppe fylleflyvning? Hvor mye trening burde en person ha før han setter seg bak spakene/rattet? Hva skjer når et slik privatfly får motorstopp over et befolket område?

Spørsmålene er mange, men svarene er få. Det som er sikkert, er at det er stor interesse for denne type personfly. Google-grunlegger Larry Page er blant annet involvert i to VTOL-prosjekt.