POPULÆR BILLIG-SUV: Dacia leverte solid økning i Norge i fjor, så langt er SUV-en Duster eneste Dacia som selges her til lands. Dacia Duster har mer enn doblet salget i Norge

2016 ble et historisk bra år for nybilsalget i Norge. Med til sammen 154.603 personbiler, må vi tilbake til jappeåret 1986 for å finne et høyere tall. De gjør seg ikke akkurat bemerket blant de mest solgte bilmerkene i Norge, men fjoråret ble likevel bra for Dacia. De kunne nemlig notere seg for en salgsøkning på hele 116,3 prosent. Vi snakker små volumer, men likevel: Med 305 solgte biler, tok Dacia 27. plassen blant Norges mest solgte bilmerker. Det klarer de med bare én modell: SUV-en Duster. Konkurrerer med bruktbiler Dacia er Renault-konsernets lavprismerke og har hatt kraftig økning i salget de siste årene. Her hjemme starter Duster på 190.000 kroner, da med tohjulstrekk. Vil du har 4x4, øker dette til 251.500 kroner. Det betyr mildt sagt mye bil for pengene. I praksis konkurrerer Duster da med bruktbiler fra andre merker, men har blant annet fordelen at den selges med fem års nybilgaranti.

ROBUST: Det er ingen luksusfølelse innvendig i Duster, men bilen gir et ganske robust inntrykk.

En av de rimeligste med 4x4 Renault- og Dacia-sjef Nils-Henrik Holmen forklarer salgsøkningen slik: – Dacia-distribusjonen har økt betraktelig og vi er nå representert på 37 forskjellige steder rundt i landet, og øker stadig. Vi har lyktes med å kommunisere bilen til markedet, og jeg tror det er mange som har fått med seg budskapet "Another one drives a Duster". Vi har også fått fortjent god omtale av motorpresse som har kjørt bilen. Det er rett og slett en ærlig og prisgunstig pakke som appellerer til mange, sier Holmen. SJEFEN: Nils-Henrik Holmen leder Renault og Dacia i Norge. 80 prosent av alle Dustere som ble solgt i Norge i fjor hadde 4x4. Dette er da også en av de rimeligste firehjulstrekkerne du kan kjøpe her til lands. – Hvem er den typiske Dacia-kunden? – Vi har faktisk blitt litt overrasket over at kjøpergruppen har vært til dels yngre mennesker, men burde kanskje ikke være det i forhold til at bilen tydeligvis snakker til en kjøpergruppe med en aktiv livsstil. For mange er dette den perfekte førstebilen, den er prisgunstig, har høy bakkeklaring, firehjulstrekk og tåler røffe forhold, sier Holmen. Topp 5: Norges billigste nybiler