Erlend Moen fra Stjørdal har gjort bilen sin klar for slukkingen av FM-nettet. Her forteller han hvordan det har gått så langt. Erlend Moen Erlend Moen Privat Meninger DAB i bilen: Det trenger ikke være så ... enkelt Bileier Erlend Moen fra Stjørdal deler sine erfaringer.

Over nyttår braker det løs: FM-nettet skal slukkes og du må ha DAB+ i bilen for å få inn NRK og en rekke andre kanaler. Det skaper utfordringer for flere hundre tusen norske bileiere som per nå ikke har DAB i bilen. Nå må de finne en løsning for å få ettermontert dette. En av dem som har gjort dette allerede, er Erlend Moen fra Stjørdal. Han har selv utdanning som radio/TV-reparatør og er nok over gjennomsnittet interessert i denne tematikken. Her deler han sine DAB-erfaringer med alle Broom-leserne: Les også: NAF testet adaptere, de ble ikke imponert... Antenne på bagasjelokket Ønsker her å gi min observasjon og mening rundt den tvungne overgangen til DAB, og da med fokus på bilen. Jeg har nå et par uker brukt ettermontert DAB i min 2011 BMW 3-serie, E90. Kjøpte en Dension ekstern enhet, som er tilkoblet bilens USB/mediainngang i midtarmlenet og koblet til en god, ekstern magnetfotantenne. Antenna har en svært god plassering på utsiden av bilen, oppe på bagasjelokket, og med antennepisken i ideell, loddrett posisjon. Utstyret kostet 2.000 kr (Black Friday-rabatt 500 kroner inklusive).

Selve antennepisken har magnetfot. Å ha antenna godt utpå en stor metallflate (biltak eller bagasjelokk) gir også gode arbeidsforhold for denne.

Snart er det DAB som gjelder – er du klar? Teknikkforståelse Jeg har ikke skjerm 2 med navigasjonsenheten, så radiokanalene kommer kun frem på radioenheten. Dension-enheten fremtrer som en MP3 spiller, og jeg kan bla opp og ned i kanallisten med knappene på rattet, i tillegg til å betjene radioenheten. Dension-enheten har fått nedlastet BMWs spesifikke filer for å fungere best mulig med bilen, det innebærer kort ventetid ved kanalveksel, kun 2-3 sekunder. Jeg har hittil kjørt strekningen Stjørdal - Trondheim, og i dag en tur Stjørdal - Meråker - Storlien. Min opprinnelige fagbakgrunn er utdanning som radio/tv-reparatør, og jeg har siden skolegangen på starten på 90-tallet vedlikeholdt kunnskapen sånn noenlunde. Har derfor en teknikkforståelse over snittet for dette området (burde jeg i hvert fall). Har prøvd å lese meg opp på DAB-systemet på nettet i det siste. FM-nettet slukkes: Sjekk når det skjer der du bor Foreløpige observasjoner mht bruk: Det blir en del fomling med å søke opp radiokanaler når man skifter mellom geografiske områder. Det virker som systemet opererer med forskjellige frekvenser i forskjellige områder, og at det heller ikke er lik dekning for NRK-kanalene og andre kanaler. Dette bekreftes vel også av tilgjengelige dekningskart for DAB. For eksempel hadde jeg etter hvert tyst radio i dag, fra Stjørdal opp til Meråker, jeg forsøkte å høre på både Radio Norge, P4, og NRK-kanaler. Det er for oss lokale en kjent sak at det er et dårlig dekningsområde på FM også oppe i de trangeste delen av dalen opp mot Meråker. Så jeg tenkte at det hadde med det å gjøre. Da jeg kom til selve Meråker, fant jeg ut at jeg skulle prøve å foreta et nytt, grunnleggende kanalsøk for å friske opp kanal-lista.

UTROLIG LEI "PLEASE WAIT": – Etter tre uker har jeg blitt utrolig lei av talemeldingen "please wait" for hver gang jeg veksler radiokanal, eller andre talte meldinger som "scanning". Er ingen meny hvor jeg kan få slått av dette, heller ikke tilkoplet PC og søk på Dension sine sider, forteller Erlend.

Mistet signalet Det betyr en del ekstra fomling inn i Dension-menyene, og ikke nødvendigvis fullt fokus på veien. Vipps, så fikk jeg inn NRK-kanalene, men ikke de øvrige. På turen tilbake til Stjørdal holdt jeg meg til NRK, og det var da dekning hele dalen nedover. Men da jeg kom til Stjørdal. var P4 osv borte, så jeg var nødt til å foreta et nytt grunnleggende kanalsøk for å få dem tilbake. Altså ny runde med fomling. Mellom Stjørdal og Trondheim kan det også virke som det er et frekvens-skifte på Stjørdals-sida av Hell-tunnelen. Når jeg kommer fra Trondheim og ut av Hell-tunnelen ved Værnes, har jeg enkelte ganger mistet signal, og også måttet friske opp kanal-lista med grunnleggende kanalsøk. Det skjer særlig når jeg ønsker å skifte mellom NRK-kanalene og de øvrige. Slik går det når bilstereo blir galskap

KABELSTREKK: – Antennekabelen har jeg foreløpig valgt å ligge i klem i pakninga for bagasjeluka. Har så langt ikke hatt vannlekkasje. Selve antennekoplingen var for stor til å kunne benytte original kabelføring opp til bagasjelokket. Jeg har tredd kabelen i tilgjengelige hulrom, og festet med noen haker på kritiske punkter, forteller Erlend.

Glemt kanalene Bilen står normalt parkert i underjordisk parkeringskjeller. Der er det ikke DAB-dekning. Når jeg starter på kjøretur, og skal skifte kanal når jeg er ute av kjelleren, foretar radioen et nytt kanalsøk automatisk. Den har altså "glemt" kanalene den hadde i lista da jeg parkerte. Det automatiske søket starter automatisk når jeg skifter fra den kanalen DAB-tuneren sto på. Søket tar tid, og betyr også fomling med knapper på ratt eller radio, fordi DAB tuneren slår seg av etter ferdig søk. Må altså sjalte tilbake til eksterninngangen med knappene på rattet. Noen slutninger og andre observasjoner: Erfaringene jeg har beskrevet ovenfor tyder på at ettermontering av DAB-radio i bil ikke er bare-bare for mange bileiere. Hverken teknisk oppgradering eller i daglig bruk. En ekstra enhet som ikke er topp tilpasset bilen betyr også mer fomling, og systemet er ikke sømløst i funksjonaliteten, slik FM-radioen med RDS-funksjon er/var. Men man kan jo ikke bli pålagt å kjøpe ny bil for å få ny radio... I tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal har Statens Vegvesen kuttet FM-radioen, og installert DAB i stedet. Påstanden var at det ikke var teknisk plass til begge systemer. Her mener jeg at noen har glippet i sikkerhets-tenkingen. Radio er et vesentlig sikkerhetsmoment i tunnel, særlig i den fire kilometer lange Hell-tunnelen. Slik gikk det da politiet hadde kontroll i tunnel