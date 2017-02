Da Oslo skulle forsvare dieselforbudet, brukte de en rapport som handlet om noe helt annet

- Dieselforbud er et akuttiltak som bare skal tas i bruk år det er høyst nødvendig, men det er viktig å ta det i bruk dersom det er varslet akutt høy luftforurensning. Vi må huske på at 185 mennesker dør for tidlig hvert år på grunn av dårlig luftkvalitet og da er vi nødt til å sette helsa først, sa Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg til Dagbladet etter at hovedstadens første dieselforbud var gjennomført i midten av januar.

Samferdselsbyråd Byråd Lan Marie Nguyen Berg fulgte avviklingen av rushen etter historiens første dieselforbudet i Oslo fra kontrollrommet hos Ruter.

Oslos ordfører Marianne Borgen henviste til det samme da hun forsvarte forbudet overfor TV 2.

En rekke nyhetsartikler også koblet disse to tingene, inkludert Dagbladets leder.

Har forsket på noe helt annet



Det er bare ett problem: Dieselbilforbudet er innført for å redusere mengden nitrøse gasser (NO2/NOx), mens rapporten byråden sikter til ikke har vurdert dette. De har utelukkende sett på svevestøv (PM2,5).

FHIs rapport om luftforurensning Rapport gjort på oppdrag for Statens vegvesen i 2016.



Har forsøkt å tallfeste konsekvensene av svevestøv i Oslo.

Rapporten har ikke sett på hva som skjer i perioder med akutt høy forurensning - kun årsgjennomsnitt

Rapporten har ikke sett på nitrøse gasser/NOx



Rapporten understreker flere ganger at det er betydelig usikkerhet rundt tallene

- Disse beregningene er bare gjort for årsmiddel av PM2,5 og kan ikke brukes for NO2, sier seniorforsker Marit Låg, en av forskerne bak rapporten, i en e-post til Nettavisen.

- Vi har ikke i dag gode nok dose-responsfunksjoner til å kunne gjøre tilsvarende beregninger for NO2.

Moderne dieselbiler er ifølge TØI ikke noen betydelig kilde for svevestøv, etter at partikkelfilter har blitt påbudt.

Svevestøvet i hovedstaden kommer primært fra tre kilder: Vedfyring for oppvarming, og oppvirvling av asfaltstøv fra tungtransport som kjører på veier som ikke er skikkelig vedlikeholdt - samt eksosutslipp fra den eldre delen av bilparken.

Om målet er å redusere svevestøv, er dieselforbudet ikke effektivt.

Rapport med ekstrem usikkerhet

Rapporten Berg henviser til har fått svært mye oppmerksomhet fordi en for første gang har tallfestet konsekvensene av dårlig luftkvalitet i Oslo. 185 personer dør ifølge rapporten "for tidlig" som følge av mye svevestøv, og det såkalte "helsetapet" - på 2674 «helsetapsjusterte leveår».

Ifølge rapporten er derimot disse tallene beheftet med en ekstremt stor usikkerhet.

Basert på vurderinger av alternative måter for inklusjon av helsetap mener vi det er rimelig å anta at helsetapet utgjør et sted mellom 5 og 35 % av total sykdomsbyrde fra luftforurensning. Usikkerheten i estimatet av helsetap som følge av luftforurensing er således betydelig. Helsetap som følge av påviselig sykdom og plage kan mest sannsynlig ikke summeres, da plagethet kan representere en betydelig andel av sykeligheten som følge av luftforurensningen. Folkehelesinstiuttets luftforurensningsrapport

Forskjellen mellom nedre og øvre anslag er 7-gangeren - og rapporten har valgt å legge seg på toppen.

- Det ligger bare inne i estimatene vi har for helsetapjusterte leveår (DALY). Her operer WHO med så lavt anslag som 5% for helsetap, mens vi har innkalkulert plagethet (med tall fra TØI fra Oslo), og derfor kom vi ut med 35%. Vi mener nok at dette ligger nærmere sannheten, forteller Marit Låg.

Tallet kan altså være rundt 400.

Vet ikke om 69 eller 291 personer dør for tidlig



Også for dødsfall er det stor usikkerhet. Måten en har kommet frem til tallet 185, er følgende:

1105 personer døde av hjerte- og karsykdommer i Oslo i 2013. Forskerne tror 3,5-14,9 prosent av disse døde for tidlig pga svevestøv - og har brukt middelverdien 9,5 prosent i sin rapport: Estimert 104 personer

av disse døde for tidlig pga svevestøv - og har brukt middelverdien 9,5 prosent i sin rapport: 587 personer døde av luftveissyskdommer i Oslo i 2013. Forskerne tror 5,3 - 21,5 prosent av disse døde for tidlig pga svevestøv - og har brukt middelverdien 13,7 prosent i sin rapport: Estimat: 81 personer

Variasjonen basert på usikkerhet i første gruppe er 38-165 personer, mens det i andre gruppe er 31-126 personer. Totalt er det altså en variasjon i estimatene på 69 til 291 "for tidligere" dødsfall.

Marit Låg forteller til Side3 at en ikke basert på rapporten kan slå fast at 185 personer dør for tidlig på grunn av høy luftforurensning.

- Det stemmer, så det er riktigere å operer med intervallet enn det ene tallet, sier Låg.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

- Oppsiktsvekkende og trist

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til Side3 sier at han opplever at MdG og byrådet forsøker å lure befolkningen.

- Det er litt oppsiktsvekkende og trist at MdG og byrådet som helhet misbruker rapporter på denne måten, og bruker det som argumenter for masse restriktive tiltak som rapporten ikke kan forsvare. Det er å lure folk å henvise til rapporter som ikke har sammenheng med problemet, sier Solvik-Olsen.

- Vi er alle for bedre byluft, men det må være en sammenheng mellom virkemidler og resultater.

Forrige uke startet et forsøksprosjekt i Oslo, initiert av statsråden, der en ser på effekten av bedre vasking og feiing av innfartsårer. Hensikten er å se om det vil redusere svevestøvet.

MDG: - Kompleks materie



Side3 har spurt byråd Berg om hvorfor hun benytter denne rapporten som et argument for dieselforbudet. Hun har ikke kommentert dette, men hennes byrådssekretær Daniel Rees skriver i en e-post: «Dette er kompleks materie som jeg har forståelse for at kan blandes sammen, men vi har ikke sagt at dieselforbudet handler om å redusere svevestøv.»