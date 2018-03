Consumer Reports har kåret de beste og verste bilmerkene

Consumer Reports, USAs svar på Forbrukerrådet her til lands, er amerikanske forbrukeres uavhengige vaktbikkje. De publiserer jevnlig rapporter og lister over beste og verste biler.

Høsten 2017 toppet for eksempel Tesla Model X Consumer Reports verstingliste over de minst pålitelige bilene - som for øvrig Tesla i Norge mente ikke lenger var en aktuell problemstilling.

Nå har forbrukerrådet publisert lister over hvilke bilmerker som scorer best og verst når det gjelder pålitelighet, hvor fornøyde eierne er, kjøreegenskaper og sikkerhet sett under ett.

Blant verstingene får Fiat den tvilsomme æren av å ta topplasseringen på Consumer Reports liste, skriver USA Today.

Fiat som merke fikk 39 poeng. Nest verst kommer Jeep ut, med 48 poeng. Til sammenlikning topper Hyundais luksusmerke Genesis listen i andre enden av skalaen med 81 poeng.

