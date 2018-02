Citroën-sjef Linda Jackson: Én ting kan bli ødeleggende for diesel

De siste årene har vært tøffe for dieselmotoren. En rekke negative presseoppslag har sammen med fallende salg gitt stadig sterkere inntrykk av at diesel er på vei ut i personbilene.

Vi skal ikke mange år tilbake i tid før dieselandelen i Norge var på over 75 prosent. I januar i år var den på 20,2 prosent, ned fra 23,9 prosent samme måned i fjor.

Den samme tendensen gjør seg gjeldende i flere europeiske markeder. I Storbritannia falt dieselsalget for eksempel med hele 17 prosent i fjor, med den sterkeste nedgangen i andre halvdel av året.

Flåtekundene er en stor trussel

Så langt er det først og fremst privatkundene som har sluttet å kjøpe nybil med dieselmotor. Utviklingen kan virkelig skyte fart hvis også en annen viktig kjøpegruppe gjør det samme.

Linda Jackson er sjef for Citroën. Hun mener flåtekundene nå er den største risikoen for dieselmotoren. Dette er aktører som kjøper inn store antall biler, for eksempel til firmaer, til leasing eller som leiebiler.

BILTOPP: Linda Jackson er sjef for franske Citroën.

75 prosent bensin

– Flåtekundene har så langt ikke gått over til bensinmotorer. Men velger de å endre på det, da vil det bli vanskelig for dieselbilene å slå tilbake. Det må skje noe virkelig dramatisk for diesel nå, hvis disse bilene skal klare å opprettholde noen form for markedsandeler, sier Jackson i en uttalelse.

Citroën opplever at hele 75 prosent av salget av deres viktige C3 Aircross-modell er med bensinmotor. Det ville vært nesten uhørt bare for noen år siden.

I samme omgang uttrykker Jackson skepsis for om elbilene kan være en løsning på kort sikt. Hun mener at særlig manglende utbygging av ladestrukur er en stor utfordring her.

3 AV 4 VELGER BORT DIESEL: Citroën opplever det samme som alle andre bilprodusenter i Europa: Dieselsalget faller kraftig. Dette er C3 Aircross, en bil der 75 prosent av kjøperne nå velger bensinmotor.

Ikke godt å vite

Brooms bilekspert Benny Christensen er ikke overrasket over at bilbransjen er bekymret for det som nå skjer med dieselmotoren.

– Nei, de har investert milliardbeløp i utvikling av dieselmotorer og bruker fortsatt store penger på dette. Denne utviklingen har kommet svært brått. Da er det nok ikke godt å vite hva man egentlig skal gjøre, rundt om i styrerommene, sier Benny.

- Å utvikle bilmodeller handler om å hele tiden tenke mange år framover i tid. Uforutsigbarhet er noe av det verste denne bransjen vet om, og nå er det virkelig uforutsigbart.

Han peker også på at bransjen forsøker å påvirke utviklingen så godt de kan, blant annet politisk.

Diesel på vei ut?

– Det er klart bilbransjen har stor makt i land som Tyskland og Frankrike. De står for svært mange arbeidsplasser og store skatteinntekter. Dette bruker de naturligvis for alt det er verdt.

- Derfor er det en drakamp hver gang det er snakk om å endre på rammebetingelsene, enten det er avgift på diesel eller å stenge sentrum i store byer for dieselbiler. Bransjen ønsker nok først og fremst å kjøpe seg tid, slik at omstillingen ikke blir altfor brå.

– Hva tror du, er dieselbilene på vei ut?

– I personbiler er jeg temmelig overbevist om at diesel er på vei ut, ja. Det ligger mye og tung psykologi i dette. Når private kjøpere dropper diesel, er det i hovedsak fordi de frykter at dieselbiler vil få høyere verditap enn andre biler de kommende årene.

- Vi ser akkurat samme tendens i bruktmarkedet. Det Linda Jackson i Citroën poengterer, er naturligvis svært interessant. Hvis "proffkjøperne" også dropper diesel, ja da vil det virkelig bli fall i salget. Og akkurat nå er det nok større grunn til å tro at det vil skje, enn at det ikke gjør det, avslutter Benny.

