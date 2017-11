Brukte elbiler selges til nesten full pris

Selger brukt bil nesten uten prisavslag



Normal fører en ny og bedre modell til at prisene på brukte modeller stuper - og ikke minst er det normalt at forhandlerne selger ut lagermodeller med til dels svært gode rabatter.

Men slik er det ikke med elbil for tiden.

Hos Nissan-forhandler Birger N. Haug i Follo selges nå blant annet en 2016-modell Leaf som har gått 38.000 kilometer for 5000 kroner mindre enn det den splitter nye modellen nå selges for.

På kjøpet får man riktignok både sommer- og vinterhjul, samt en «chromepack» - men det er fortsatt en nesten to år gammel bil som har gått forholdsvis langt på den tiden den har vært på veien.

Også lagerførte, utgående modeller selger for omtrent listepris.

- Vi får godt betalt

Bilselger Bjørn Harald Bakkelund hos Birger N. Haug bekrefter overfor Side3 at det for tiden er lett å selge elbil for tiden.

- Det er helt riktig at vi får godt betalt for Leaf om dagen, sier Bakkelund.

Årsaken til at de nå får så gode priser, er enkel:

- Økte bomsatser og mye trykk på elbil i media øker forespørselen betraktelig, sier bilselgeren.

Dette er noen av Ioniq-modellene som nå ligger ute på Finn til langt over listepris (de to øverste er ladbare hybrider, mens de under er lagerklare elbiler).

Selger brukt til høyere enn nypris

Også andre modeller som ligger ute på Finn, ser for tiden ut til å selges for svært høye priser.

For eksempel ligger det en rekke helt, eller nesten nye, Opel Ampera-e-modeller til langt over det som er den offisielle nybilprisen. Noen forsøker seg på over 100.000 kroner over nybilpris.

Bilen er trolig markedets beste nybilkjøp for tiden, men ventelisten på å få den ny er 18 måneder - og Opel har effektivt stoppet signering av nye kontrakter.

Det samme ser man på Hyundais elbil Ioniq, som har hatt ventetid på over 12 måneder. Her legges nye eller nesten nye modeller ut til rundt 50.000 kroner over listpris av profesjonelle forhandlere - som påpeker nettopp at de har lang ventetid gjennom vanlig bestilling.