Brukt SUV? Lexus RX 450h er et av de beste kjøpene

Ikke lettsolgt

Teknologien har utviklet seg ganske mye på de årene som har gått siden RX 450h kom, så du må regne med lite eldrift og mye bensindrift. Bensinmotoren er ganske tørst. At du får den noe særlig under literen på mila, skal du ikke regne med.

På plussiden kan du også notere stille gange i forhold til de aller fleste andre SUV-er. Dessuten er RX velutstyrt, uansett hvilken utgave du velger. Naturlig nok uten det aller siste og "hotteste" utstyret. Slik er det med brukte biler.

RX er heller ikke noen storlaster, i forhold til fysisk størrelse. Taklinjen skråner fort nedover og gir noe begrenset plass.

Utseendet er en smakssak og kan absolutt diskuteres. Til tross for at Lexus er ansett for å være en vaskekte luksusbil, finnes det litt små-kjipe plastdetaljer i interiøret og det kan også være verdt å tenke over at bilen kanskje ikke er like lettsolgt som enkelte av konkurrentene den dagen du ikke skal ha den mer.

Men alt i alt er dette et trygt SUV-kjøp. Du får fin bil som er 5 - 7 år gammel fra rundt 300.000 kroner og oppover.

Leter du opp et fint og velholdt eksemplar, er jeg absolutt ikke redd for å anbefale kjøp.

Lykke til!

