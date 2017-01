Bør du velge elbil, hybrid, diesel, bensin eller hydrogen?

Dette svært høye trykket gjør at dieselmotoren må være mer solid for å ikke gå i stykker. Dette bidrar gjerne til bedre holdbarhet , men også vesentlig mer vekt enn en bensinbil. Dieselmotorer er derfor også dyrere å lage, men avgiftene betyr i Norge som regel mer enn denne prisforskjellen.

Selvantenningen under høyt trykk er en heller skitten affære, og forbrenningen i en dieselbil er derfor veldig uren med store mengder partikler, NOx og annet grums som en ikke ønsker i lufta. Noe av dette klarer man å rense, men mye slipper gjennom. Dette er årsaken til at dieselbiler er i ferd med å bli bannlyst fra bymiljøer .

4. generasjon Toyota Prius er et strålende eksempel på hvor godt dette kan fungere i praksis, der teknologien er finjustert til å skape til dels svært lavt forbruk. Spesielt til bykjøring fungerer teknologien veldig bra, der det er mye bremsing og akselerasjon.

Ulempene er derimot flere:

Du må ha to motorer og et batteri, noe som skaper mye høyere vekt. På langkjøring i jevne hastigheter får du ikke utnyttet bilens evne til å generere strøm, og dermed får du høyere forbruk enn en vanlig bensinbil.

Batteriet er dessuten såpass lite at den rene elektriske rekkevidden er nærmest ikke-eksisterende.

Fordeler

Har de fleste fordelene til en vanlig bensinbil



Mer effektiv til bykjøring

Gir mer responsiv bil i lave hastigheter

Bensinmotoren kan gjøres mer effektiv, som kan gi lavere forbruk generelt



Du utnytter energi som kastes bort i vanlige biler

Elmotor og bensinmotor kan jobbe sammen for å gi mer effekt



Ulemper

Kort elektrisk rekkevidde

Høyere vekt

Dyrere

Lavere forbruk er ikke det samme som nullutslipp



Ladbar hybrid

Ladbare hybrider var et svar på at tradisjonelle hybrider hadde for liten elektrisk rekkevidde. Tanken er enkelt og greit at ved å plassere et større batteri i bilen, og gjøre det mulig å lade det hver gang bilen parkeres, kan bilen unnagjøre en større del av kjøringen i hverdagen på ren elektrisk fremdrift.

Samtidig har du en vanlig bensinmotor som gjør at du kan kjøre på langtur uten å bekymre deg for rekkeviddeangst.