BMW X5: Sjekk hva råskinn-SUV-en koster nå

NOE AV DET RÅESTE: Den ser ganske anonym ut i sort. Men dette var noe av det aller råeste av SUV-er som var mulig å oppdrive i 2002. V8-eren under panseret sørger for dyp buldring og yter nesten 350 hk.

Kjøpeguide på andre generasjon BMW X5

Godt holdt

Bilen omtales som i god stand, og bildene indikerer i alle fall at det stemmer ganske bra. Den ser pen ut, både utvendig og innvendig. Den er EU-godkjent til 2018.

Med på kjøpet før du 20" felger til sommerdekkene, og 18" felger til vinterdekkene.

Som vanlig er det også godt med utstyr i en X5: Navigasjon, elektriske sportsseter, telefon, automatgir, sportsratt, multifunksjonsratt, klimaanlegg og tilhengerfeste er på plass, for å nevne noe.

Klikk her for å se hele annonsen

Slipper dieselproblemer ...

Nå skal det sies at X5 anno starten på 2000-tallet ikke akkurat er kjent for å være det mest driftssikre på fire hjul. Motormessig er det imidlertid dieselmotorene som har mest problemer. Der røyk både turbo og dieselpumpe for et godt ord.

4,4-lites bensinmotoren var også kjent for å være heller skral, og brukte fryktelig mye olje.

Mens 4,6-literen tross alt ikke like mye problemer hengende over seg. At bensinforbruket er nok til å ruinere en hel nasjon, er du helt sikkert klar over hvis du vurderer en slik bil.

Her kan du lese mer om problemene med første generasjon BMW X5

NOK AV KREFTER: BMW har aldri vært redd for å spa på med effekt. Med denne motoren var X5 noe av det sprekeste på SUV-markedet i 2002.

... men ikke andre problemer

Problemet er bare at automatgirkasse, clutch, firehjulsdriftsystem og elektronikk også har har hatt en lei tendenes til å havarere i første generasjon X5.

Til bilen vi omtaler her sitt forsvar, skal det sies at det ble bedre etter 2001...

Vesting-utgaven av X5 ble forøvrig erstattet av en enda raskere utgave i 2004. Da ble nemlig 4.6is til 4.8 is. Men det får bli en annen historie.

Poenget er altså at du kan få tak i en svært hurtig og ganske sjelden X5, i tilsynelatende god stand, for rundt 200.000 kroner.

Tør du å ta sjansen?

