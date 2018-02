BMW X5: Kan bli din for under 300.000 kroner.

Andre generasjon BMW X5 var en skikkelig drømmebil da den kom. Det som stoppet mange fra å kjøpe, var prisen. Dette var nemlig kostbare saker. I bruktmarkedet holdt den seg lenge veldig bra i pris, men nå har det skjedd ting her.

Biler som gjerne kostet fra rundt millionen ny, kan bli din for både halv- og en tredjedels pris.

Men du må vite litt hva du skal se etter – og hvilke modeller som er smarte å kjøpe.

LES OGSÅ: BMW X5: Denne SUV-en har superkrefter

Diesel som gjelder

I Norge er det først og fremst 3-liters diesel med henholdsvis 235 hk (2007-2009 modellene) eller 211 hk (fra 2010) som gjelder.

Det finnes naturligvis biler med bensinmotorer også, fra 3- og 4,4-liter, eller større dieselmotorer. 30Sd med 286 hk er en skikkelig godbit, det samme er 40d/50d med 306/381 hk, og for den del fulleffekts-utgaven av facelift-versjonen – som yter 245 hk.

Og selv om for eksempel 30SD med nesten 300 hk byr på svært så spreke kjøreegenskaper, ville vi nok valgt en av de to førstnevnte – både fordi det er mer økonomisk, og fordi det da er langt mer å velge mellom.

LES OGSÅ: BMW X5: Denne har tapt seg en million kroner

Prisene

I skrivende stund ligger det faktisk 238 BMW X5 av årgang 2007–2013 ute til salgs, prisene starter på i underkant av 300.000 kroner. Da må du nok regne med litt høy kilometerstand.

Skal du ha faceliften kan du beregne fra rundt 450.000 kroner og oppover.

FACELIFT I 2010: I 2010 fikk X5 en facelift, som inkluderte det nye infotainmentsystemet. Da ble det hurtigmenyknapper rundt menyhjulet i midtkonsollen, og dermed langt lettere å bruke.

SUV-racer

Andre generasjon kom altså i 2007 – og var omtrent den samme fram til 2010, da den fikk en facelift. Denne fikk litt modifisert utseende, som du skal være kjenner for å merke, viktigere var ny motor, ny girkasse, utbedret 4x4-system og ny iDrive.

Takket være disse utbedringene, oppleves facelift-utgaven en god del nyere enn bilen den erstattet. Har du råd, ville vi nok derfor gått for facelift-versjonen.

Men ikke til enhver pris. En svært traust utstyrt X5 anno 2010 er mindre spennende, og kan faktisk være vanskeligere å selge, enn en skikkelig godt utstyrt 2007/8-modell med fornuftig kilometerstand.

Utstyr

Og mens vi snakker om utstyr – skal du spekke opp en "perfekt" X5 ville vi startet med en del ting som disse bilene gjerne må ha: Navi proff, og skinnseter (sport eller aller helst comfort) er ufravikelige krav. I tillegg er utstyr som head up display, sju seter, webasto, panoramasoltak, nøkkelfri adgang/start, hengerfeste og ryggekamera viktig.

Skal du virkelig flotte deg, kan du se etter adaptive drive, active steering og varme i rattet. Men det er ikke så mange som har alt dette.

Sort og hvit er de hotteste fargene akkurat nå. De går som regel raskt – og det samme gjør bilene med aerodynamic- eller M-pakke. De fleste foretrekker også mørke lister på disse bilene (shadowline) og mørke vinduer.

Det er en del endringer på interiøret i forbindelse med faceliften som kom i 2011-modellene. Blant annet det nye iDrive-systemet, med hurtigvalgknapper rundt menyhjulet.

Historikken viktig

Men minst like viktig som utstyr, er naturligvis historikk. Vi anbefaler fortsatt norske biler framfor import. Rett og slett fordi det da er større sjanse for at serviceheftet og kilometerstand stemmer overens. Neida, vi er ikke så naive at vi ikke tror kilometerjuks forekommer i Norge, men det er nå en gang slik at en av tre importerte biler har justert kilometerstand. Det er mye ...

ANDRE GENERASJON: Da BMW lanserte andre generasjon av sin SUV-suksess X5, gjorde de jobben skikkelig. Her er plassen langt bedre enn på forgjengeren, og kanskje enda viktigere; driftssikkerheten er blant de beste i klassen.

Hvis du finner en bil som har blitt fulgt opp når den skal, og da helt klart helst av merkeforhandler, så har du et godt utgangspunkt.

Disse bilene er nemlig langt bedre enn forgjengeren, der det var mye trøbbel med turbo, girkasse og elektronikk. Andre generasjon er faktisk den aller mest driftssikre i sin klasse!

LES OGSÅ: Spar 100.000 på BMW X5

– Typiske SUV-problemer

Men selv om den er god, gjelder det å se etter typiske SUV-problemer – som følge av at vi snakker om en stor og tung bil.

– Disse sliter som kjent ekstra både på dekk, bremser og forstilling. Sjekk dette nøye. Ellers er det å sjekke at alle elektroniske funksjoner fungerer som de skal, og at den har siste software-oppgradering, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



LES OGSÅ: BMW X5 eller VW Touareg: Hvilken skal jeg velge?

Nå blir taxien til Evald fra Ullensvang verdenskjent



Stjeles bilen på tomgang, kan det bli rådyrt

Ida (22) har brukt 170.000 kroner på Volvoen sin