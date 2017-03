BMW og Mercedes til bunns i ny Forbrukerrådet-test

Ladbare hybrider er på mange måter den perfekte overgangen mellom fossil- og elbiler mens vi venter på billigere og bedre batterier.

En lang rekke bilprodusenter satser knallhardt på løsningene, men en gjennomgang Forbrukerrådet har gjort av de forskjellige merkenes garantivilkår viser at det er enorme forskjeller.

Les også: Norske biler skulle bli mer miljøvennlige - men tallene viser en dyster utvikling

- Kan bli lite attraktiv



- Dagens ladehybrider er utrustet med batterier som på papiret gir mellom 30 og 60 kilometer elektrisk rekkevidde. Disse tallene er imidlertid i beste fall veiledende. I praksis vil batterirekkevidden normalt være betydelig lavere, ikke minst i vinterhalvåret, skriver Forbrukerrådet.

- I tillegg vet vi at alle batterier før eller siden vil miste kapasitet, noe som betyr at batterirekkevidden vil reduseres ytterligere. Hvis den elektriske rekkevidden skulle reduseres dramatisk, vil en ladbar hybrid i praksis bli en unødvendig tung hybridbil. Dermed vil den være lite attraktiv både for eieren og alle andre. Det betyr risiko for dårlig annenhåndsverdi.

På topp kommer Norges mest solgte bilmerke Volkswagen. De får skryt for både lang kjørelengde i garantien og at de garanterer for at kapasiteten etter endt garantitid er minst 70 prosent. De har heller ingen servicekrav i garantitiden.

Mitsubishi, som har Norges mest solgte ladbare hybrid, kommer nesten likt ut - mens BMW i-modeller tar den siste pallplasseringen.