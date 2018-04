BMW iX3: Rekkevidde, pris og dato

Firehjulstrekk



BMW bruker mye plass i pressemeldingen til å understreke at motorframtiden i BMWs kommende modeller er fleksibel nok til at enhver modell kan utstyres med enten forbrenningsmotor, elmotor eller hybridsystem, forhjulstrekk, bakhjulstrekk eller firehjulstrekk.

BMW iX3 kan leveres dermed med firehjulstrekk. Som nevnt yter de to motoren til sammen 200 kW.

Pris for BMW iX3

BMW har så langt ikke antydet et prisnivå for den kommende elbilen.

Den nye versjonen av X3 som er i salg nå med forbrenningsmotor koster fra drøyt 690.000 og opp til 810.000 for toppmodellen.

Design



Som du kan se av bildene legger BMW seg tett opp til X3 med iX3. Det er en naturlig konsekvens av strategien med at alle modellene skal kunne leveres med vidt forskjellige drivlinjer.

Men elbilen skal også skille seg ut. I grillen vil blåtoner tydelig vise at dette er en elbil. Fargespillet bringes videre til siden og hekken av bilen.

Grillen er en nytolkning av BMWs klassiske nyredesign, men siden elmotoren ikke trenger kjøling så er nyregrillen lukket. Frontspoileren er også mer lukket, med mindre luftinntak og nye linjer. Egne felger og detaljer på støtfangeren bak er andre elementer som preger konseptbilen.

Lettvektsfelgene er også designet for å gi en aerodynamisk fordel.

25 el-modeller

Ved utgangen av 2019 har BMW Group som mål å ha levert 500.000 elektrifiserte biler på verdensbasis. I første kvartal i 2018 alene, ble det levert ut 26.858 elektrifiserte BMW og MINI, ifølge BMW.

I 2025 vil BMW Group tilby hele 25 elektrifiserte modeller, hvorav 12 vil være helelektriske. BMW har allerede sikret seg rettighetene til modellnavnene BMW i1 til i9, så vel som BMW iX1 til iX9.

– I fjor leverte BMW over 100.000 elektrifiserte biler på verdensbasis, hvor det norske markedet bidro med nesten 10 prosent av volumet. Vi er et pionermarked for BMWs elektrifiserte modellportefølje og deler vår erfaring med resten av verden, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Se flere bilder av BMW iX3: