BMW i3s: Ny elbil med mer futt og mindre rekkevidde

Mandag morgen slapp BMW nyheten som mange nordmenn har ventet på, nemlig en ny utgave av elbilen i3 - som har fått navnet i3s.

Om navnet er inspirert av Apples midtlivsoppgraderinger av iPhone kan vi bare spekulere i, men det er flere likheter: Her er de store nyhetene under panseret, og det handler om mer fart.

Dessverre var det ikke en kraftig batterioppgradering som var fokuset på denne oppgraderingen, som det har ryktes at BMW skulle komme med neste år.

Mer ytelse

Bilen beholder sitt 33 kWh-batteri - men rekkevidden er nå oppgitt til 280 km, i stedet for godt over 300 som den vanlige i3-modellen er sertifisert for.

Årsaken til den dårligere rekkevidden er at de nå henter ut litt mer effekt fra elmotoren: Ytelsen er økt fra 170 til 184 hestekrefter.

Dermed er bilen fått en akselerasjon på under 7 sekunder fra 0-100, og en toppfart som er økt fra 150 til 160 km/t.

Stivere



BMW sier at kjøreegenskapene også skal bli noe påvirket av at bilen senkes 10 mm og har fått 40 mm større sporvidde.