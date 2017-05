Bli med på en hurtig tur fra Bergen til Oslo

Vi monterte et GoPro-kamera i frontrua på en Tesla Model S 100D, og kjørte den flotte veien fra Bergen til Oslo via riksvei 7 over Hardangervidda.

Dette er resultatet fra rundt 22.000 stillbilder tatt på veien.

Hvordan det gikk da vi forsøkte å kjøre motsatt vei - uten å lade - blir en historie for en senere anledning.

NB! Deler av sekvensen over Hardangervidda er filmet på en annen tur et par uker tidligere da det ikke var tåke:

