Bilvask: Kan være noe av det verste du gjør med bilen

Ny farge på bilen: Det blir fort veldig dyrt

Du bør polere!

– Jeg bruker en god svamp, som tar opp mye vann. Nederst i bøtta bør du ha en smussavskiller. Det er rett og slett en liten rist som gjør at skitt, grus og stein legger seg under denne – og ikke blir med inn i svampen igjen. Ikke gni veldig hardt med svampen og pass på at den hele tiden er våt. Hvis bilen tørker inn underveis, spyler du over igjen. Når så denne jobben er gjort, skal du skylle av all såpen, enten med hageslange eller med høytrykk. Bruker du det siste, bør du holde litt avstand, slik at du ikke ødelegger lakken.

Mange anbefaler at man vasker bilen minst en gang i måneden gjennom sommerseongen, gjerne flere. Og du gjør deg selv en stor tjeneste hvis du også polerer bilen.

– Ja, da sørger du for å beskytte lakken best mulig. Dessuten gjør du selve vaskejobben mye enklere. På en relativt nylig polert bil, slipper støv og skitt mye lettere. Du slipper å jobbe så hardt, da reduserer du også faren for å lage striper og spor i lakken. Mitt råd er å ta seg tid til en polering minst to ganger i året, for eksempel på våren og høsten. Da får du også sjekket lakken skikkelig, og oppdager eventuell steinsprut/skader som bør utbedres, avslutter Benny.

