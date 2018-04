Bilmerket SEAT er tilbake i Norge og dropper hele bilselgerleddet

15 år etter at SEAT forsvant fra det norske markedet er merket tilbake med en forretningsmodell som dropper hele bilselgerleddet og som retter seg mot yngre kunder som verken vil kjøpe eller eie bil.

- 95 prosent av tiden er bilen du eier ikke i bruk. Det er bortkastet tid og kundene verken trenger eller ønsker selgerleddet, uttalte den norske Google-sjefen Jan Grønbech som deltok i et ekspertpanel i forbindelse med den offisielle lanseringen av SEAT i Norge.

- Unge mennesker som jeg snakker med sier at de ikke vil eie bil, men de ønsker mobiliteten som bilen gir. Dette er en gamechanger for bilindustrien. Vi må tilpasse oss nye former for bilhold, uttalte Wayne Griffiths, Vice-president for Marketing and Sales i SEAT.

Han var også til stedet på lanseringen sammen med blant andre Nils Petter Nordbø, daglig leder i bildelingstjenesten Hyre som Møller Mobility Group har inngått et samarbeid med.

- Når vi implementerer denne eCommerce-plattformen møter vi forventningen fra kundene våre, som er 10 år yngre enn bransjesnittet, sa Griffiths.

TIL NORGE: SEAT Ateca

Fire modeller

Til Norge kommer SEAT med modellene Ibiza (samme klasse som Polo og Yaris), Leon (Golf-klasse) og de to SUV-ene Arona og Ateca.

Bilene kan kun kjøpes via nett, og sammen med bildelingstjenesten Hyre lanserer Møller Mobility Group også kundeløsninger som åpner for at du enkelt kan dele bilen med venner og familie, eller leie den ut til andre når du ikke selv bruker den. Med på laget er også forsikringsselskapet IF.

Gjennom SEAT.no skal en handel kunne fullføres med fem klikk. Første steg er å velge utstyrsnivå, FR, Xcellence eller Style. Deretter velger kunden hvilken motor bilen skal ha, før fargen bestemmes. Så velges tilbehør før utsjekk og finansering.

TIL NORGE: SEAT Arona.

På fem minutter

Hyre utvikler en plattform som skal gjøre bildeling enklere og mer behagelig enn i dag, både for de som leier og de som eier bilene.

Du skal kunne leie, åpne og lukke bilene kun ved hjelp av en mobilapplikasjon. Bilene kan deles både av privatpersoner og av profesjonelle aktører, og du skal enkelt kunne svitsje mellom de forskjellige bilklassene dersom du skulle ha behov for en større eller mindre bil.

- Målet er at du skal kunne «click and go» på fem minutter. Og siden mobilen er nøkkelen trenger ikke utleier møte leietaker, ifølge Nils Petter Nordbø, daglig leder i Hyre.

TIL NORGE: SEAT Leon

Få fysiske forretninger

Så hva gjør du dersom du vil se bilen eller prøvekjøre den? SEAT har åpnet tre showroom, i Bergen, Trondheim og på Ulven i Oslo. I tillegg vil merket dukke opp på for eksempel kjøpesentra med såkalte pop up-konsepter etter modell fra restaurantbransjen. Dessuten vil kundene ha tilgang til et kundesenter via en chattefunksjon som kan støtte gjennom kjøpsprosessen.

Prøvekjøring vil skje gjennom et samarbeid med AVIS, gjennom Hyre, eller via SEATs tre showroom. Service og utlevering av bilene gjøres i samarbeid med 20 forhandlere over hele landet.

- I Norge blir vi en utfordrer som vil skille seg ut i en ellers tradisjonell bransje. Og jeg har tro på at det vi får til og lærer her, kan bli ingredienser i SEATs videre vekst internasjonalt, sier Tor Anton Bjørge, direktør for SEAT i Norge.