Billigste Tesla Model S koster nå over 620.000 kroner. Fra oktober forsvinner rabatten på 8000 kroner også

Som tidligere varslet, kuttet Tesla ut Model S 75 - versjonen med kun bakhjulsdrift - fra utvalget sitt natt til mandag 25. september.

- I juli fortalte vi at bakhjulsdrift vil bli faset ut. Vi går nå over til å kun tilby firehjulsdrift til Model S for å forenkle produktutvalget og gi kundene våre den beste kjøreopplevelsen. Utfasingen av Model S 75 begynner 24. september, sa kommunikasjonsjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge til Side3.

Det er ikke første gang Tesla rydder opp i vareutvalget. I april 2017 forsvant Tesla Model S 60.

Samtidig kuttet produsenten ganske hardt i prisen på det som da ble de nye innstegsmodellene, S 75 og S 75D.

Det skjedde ikke i denne omgang.

Dermed ble den nye innstegsprisen for den som vil ha Tesla Model S 622.700 kroner for Model S 75D. Det utgjør en prisforskjell på 40.400 kroner i forhold til den utgåtte modellen med firehjulsdrift.

Slutt på hevnisningsrabatt



Via Teslas henvisningsprogram har kjøpere i praksis kunnet få en rabatt på 8000 kroner ved å bruke en kode fra noen som allerede eier en Tesla. Produsenten kaller dette for kjøpskreditt. Disse kodene kan brukes flere ganger, og er dermed enkle å oppdrive.

Men i oktober er det slutt på denne rabatten. Tesla har nå oppdatert henvisningsprogrammet, og skriver på sine hjemmesider:

Henvisningsbestillinger lagt inn før 31. oktober 2017 vil motta en kjøpskreditt på 8000 kr, etter denne datoen bortfaller muligheten for kjøpskreditt. Tesla

Gratis ubegrenset tilgang til produsentens superladere følger fremdeles med kjøpet av en ny bil ved bruk av en hevnisningskode.



Prisen har sunket kraftig



Prisutviklingen på Model S 75D fra mars til juli 2017 kom norske forbrukere til gode.

I mars hadde bilen en startpris på rett under 725.000 kroner, over 100.000 kroner mer enn hva den kostet fire måneder senere. Siden juli har prisen stått stille.

PRISUTVIKLING PÅ TESLA MODEL S 75D: Etter kutt i april, mai og juli, har prisen på Model S 75D stått stille siden 22. juli.

Med justeringen øker forskjellen mellom Model S og den kommende Model 3 ytterligere. Model 3 produseres i dag kun med bakhjulsdrift. En versjon av Model 3 med firehjulsdrift skal etter planen settes i produksjon i løpet av våren 2018.

Dette spiller foreløpig liten rolle her på berget. Til Norge er ikke Model 3 forventet å se på veien før i slutten av 2018.

Model 3 blir en vesentlig rimeligere bil enn Model S. Innstegsmodellen skal koste 35.000 dollar, som regnet i "tesladollar" tilsvarer i underkant av 300.000 kroner.