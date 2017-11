Bilgiganten Geely kjøper Terrafugia

Det stilles spørsmål om hvorvidt flygende biler har noen sjans i dagens marked.

Fred Lambert bak bloggen Electrek kommenterer at bare fra et regulatorisk perspektiv er flygende biler et mareritt.

Hva slags kurs eller sertifikat trenger du for å føre et slikt fartøy? Hvor kan du fly og lande? Og om du har retten til å fly og lande, er det trygt å betydelig øke antall flygende objekter over hodene våre?

Flygende elbiler har vært en drøm lenge, og Terrafugia er langt fra de eneste som forsker på muligheten.

Uber har lansert prosjektet Uber Elevate, selveste Airbus jobber med flygende biler. Google-grunnlegger Larry Page har finansiert Zee.Aero og Kitty Hawk, to selskaper som begge jobber med flyvende fartøy. PAL-V er nok et selskap, mens doningen til tyske Lilium virkelig ser lovende ut: